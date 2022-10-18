Австралия создаст инфраструктуру для экспорта электроэнергии в Сингапур

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Австралия и Сингапур заключили соглашение о строительстве инфраструктуры, которая позволит экспортировать электроэнергию, вырабатываемую на австралийских солнечных электростанциях, в Сингапур, сообщают западные СМИ.

"Если этот проект заработает - я верю, что так и будет - вы увидите самую большую "солнечную ферму" в мире", - заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз после переговоров с сингапурским коллегой Ли Сянь Луном.

Соглашение стало совместным ответом двух стран на проблему выбросов в атмосферу парниковых газов, его реализация может превратить Австралию в мировую державу-поставщика энергии из возобновляемых источников, надеется премьер.

Он отметил, что проект Sun Cable, предусматривающий строительство подводной линии электропередачи между Австралией и Сингапуром, станет первой в мире межконтинентальной энергосистемой.

Ли Сянь Лун также отметил беспрецедентность проекта.

Австралия - один из ведущих мировых поставщиков угля и газа, причем уголь до сих пор играет ключевую роль в энергетике самой страны. Австралию ранее упрекали в отсутствии весомого вклада в борьбу с выбросами парниковых газов в атмосферу.