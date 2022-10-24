Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

"ЛУКОЙЛ" разместил еще два выпуска локальных облигаций для замещения евробондов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" разместил локальные облигации на $257,4 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2027 году и локальные облигации на $254 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2031 году, сообщила компания.

Согласно сообщению, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг, подлежавших размещению, составила 22,39% для выпуска-27 и 22,09% для выпуска-31.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами соответствующих выпусков. Срок погашения обмениваемых евробондов - 26 апреля 2027 года и 26 октября 2031 года, ставка купона - 2,8% и 3,6% годовых.

Параметры "замещающих" облигаций (номинальная стоимость, срок погашения, купон) полностью эквивалентны параметрам соответствующего выпуска евробондов, а их обслуживание будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

Размещение "замещающих" облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, хранящихся в российских депозитариях, при этом компания не может гарантировать получение будущих платежей по евробондам держателями, которые не примут участие в размещении, отмечал ранее "ЛУКОЙЛ".

На прошлой неделе компания сообщила, что разместила "замещающие" облигации на $562,7 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2023 году. Всего у компании в обращении находятся пять выпусков евробондов, в октябре "ЛУКОЙЛ" проводил сбор заявок на замену еврооблигаций, учет прав на которые ведется в российской инфраструктуре, всех пяти выпусков.

ЛУКОЙЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гонконгский индекс Hang Seng упал на максимальные с 2008 года 6,4%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

Карты Икано банка прекратят работу в России вслед за уходом IKEA

Малайзия не исключает возможности запуска платежной системы "Мир" в стране

Moody's изменило прогноз по рейтингам Великобритании на "негативный"

"Газпром" выплатит рекордные дивиденды и начнет платить повышенный НДПИ

"Газпром" выплатит рекордные дивиденды и начнет платить повышенный НДПИ

Фунт дорожает к доллару после отказа Джонсона от борьбы за пост премьера

Фунт дорожает к доллару после отказа Джонсона от борьбы за пост премьера

"Русал" подал иск в Высокий суд Лондона против Потанина и структуры "Интерроса"

"Русал" подал иск в Высокий суд Лондона против Потанина и структуры "Интерроса"

РФ в ближайшее время предоставит Белоруссии кредит в пределах ранее согласованных $1,5 млрд

РФ в ближайшее время предоставит Белоруссии кредит в пределах ранее согласованных $1,5 млрд

FATF запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });