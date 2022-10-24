"ЛУКОЙЛ" разместил еще два выпуска локальных облигаций для замещения евробондов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" разместил локальные облигации на $257,4 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2027 году и локальные облигации на $254 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2031 году, сообщила компания.

Согласно сообщению, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг, подлежавших размещению, составила 22,39% для выпуска-27 и 22,09% для выпуска-31.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами соответствующих выпусков. Срок погашения обмениваемых евробондов - 26 апреля 2027 года и 26 октября 2031 года, ставка купона - 2,8% и 3,6% годовых.

Параметры "замещающих" облигаций (номинальная стоимость, срок погашения, купон) полностью эквивалентны параметрам соответствующего выпуска евробондов, а их обслуживание будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

Размещение "замещающих" облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, хранящихся в российских депозитариях, при этом компания не может гарантировать получение будущих платежей по евробондам держателями, которые не примут участие в размещении, отмечал ранее "ЛУКОЙЛ".

На прошлой неделе компания сообщила, что разместила "замещающие" облигации на $562,7 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2023 году. Всего у компании в обращении находятся пять выпусков евробондов, в октябре "ЛУКОЙЛ" проводил сбор заявок на замену еврооблигаций, учет прав на которые ведется в российской инфраструктуре, всех пяти выпусков.