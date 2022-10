Китайский рынок акций восстанавливается после резкого падения накануне

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник вслед за позитивной динамикой фондового рынка США.

Китайские индексы также довольно уверенно растут после резкого снижения в понедельник.

Власти страны, включая Государственный комитет по развитию реформам КНР, выпустили уведомление, в котором попросили местных чиновников сделать более благоприятными условия для въезда в Китай руководства транснациональных компаний, технического персонала, специалистов и их семей. Эта мера главным образом служит для привлечения иностранных инвестиций в страну и является сигналом ослабления жесткой политики по борьбе с коронавирусом.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 по Москве вырос на 0,6%, так же как и гонконгский Hang Seng.

Лидерами роста котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции владельца сети китайских ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+6%), онлайн-ритейлера JD.com Inc. (+4,7%) и производителя электроники Xiaomi Corp. (+4,6%).

Бумаги производителя ПК Lenovo Group Ltd. дорожают на 4,5%, ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 4,4%, производителя спортивного инвентаря Anta Sports Products Ltd. - на 3% и разработчика видеоигр Netease Inc. - на 3,2%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:20 по Москве увеличилось на 1,1%.

Наиболее существенно повышаются котировки акций производителя электрических моторов Nidec Corp. (+4,4%). Компания во втором финансовом квартале нарастила чистую прибыль на 37% благодаря сильным показателям в сегменте оборудования и запчастей для автомобилей.

В Японии также дорожают бумаги транспортно-логистической Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4,1%) и инвестиционной SoftBank Group Corp. (+3,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 по московскому времени прибавил 0,1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 1%, стоимость автопроизводителя Kia Corp. повышается на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%.

На бирже в Сиднее наиболее всего подорожали акции кредитной Credit Corp. Group Ltd. (+7,9%), золотодобывающей St. Barbara Ltd. (+5,3%) и медиакомпании Nine Entertainment Co. Holdings Ltd. (+5%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упала на 1,3% и 1,4% соответственно.