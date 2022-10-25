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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Татьяна Филева покинула пост гендиректора S7, оставшись совладелицей группы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Совладелица авиационной группы S7 (юридическое название - ЗАО "Группа компаний С7") Татьяна Филева покинула пост гендиректора компании, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель S7.

Вместо Филевой на эту должность с 21 октября назначен до этого занимавший пост замгендиректора компании Дмитрий Куделькин, сказала представитель. "В должности генерального директора Дмитрий сфокусируется на стратегическом развитии и эффективности операций группы компаний S7 в новых условиях", - отметила она.

Филева "как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга", добавила представитель.

Ранее об уходе Филевой с должности гендиректора S7 сообщила газета РБК со ссылкой на три источника, близких к группе. По их данным, Филева временно уехала за пределы России: ранее у нее были планы по получению образования за рубежом.

S7 - крупнейшая в РФ частная авиационная группа, включает пассажирские авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", а также вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. На конец 2020 года Филев владел 49,9% акций в ЗАО "Группа компаний С7", по 25,03% было у его дочерей Татьяны и Марии.

S7 Татьяна Филева
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