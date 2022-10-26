Нацбанк Казахстана неожиданно повысил базовую ставку до 16%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 14,5% до 16%, сообщила пресс-служба финрегулятора.

Базовая ставка установлена на уровне 16% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 15%", говорится в сообщении.

Большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", ожидали роста базовой ставки на уровне 50-100 базисных пунктов.

Это уже пятое повышение базовой ставки с начала года.

В июле регулятор поднял ставку с 14% до 14,5%.