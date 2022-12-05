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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16,75%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 16% до 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщила пресс-служба регулятора.

Это решение комитета по денежно-кредитной политике ЦБ основывалось на прогнозах и анализе фактических данных.

"В его основу легли факторы внешней среды в виде неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также сохраняющихся высоких цен на продовольствие в мире. Со стороны внутренней экономики отмечаются исторически максимальные инфляционные ожидания, дисбаланс спроса и предложения, а также перестройка торговли при ускоренном росте импорта", - говорится в пресс-релизе.

Нацбанк сообщил, что приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки. Достигнутый ее уровень оценивается как достаточно высокий.

Большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом, ожидали повышения базовой ставки до 17%

"Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая", - отмечается в сообщении.

Инфляция формируется на высоких уровнях, сообщил также ЦБ.

"В ноябре ее годовое значение составило 19,6%, продемонстрировав рост по всем компонентам. Месячная инфляция в ноябре несколько замедлилась, но все еще остается высокой, существенно превышая многолетние средние показатели. Это обусловлено высокой внешней инфляцией при устойчивом внутреннем спросе и продолжающейся переориентацией логистических цепочек импорта потребительских товаров на новые торговые маршруты", - говорится в пресс-релизе.

Нынешнее повышение ставки - шестое с начала 2022 года. Ставка на уровне 16% годовых действовала с 26 октября, до этого она была установлена на 14,5% годовых.

Следующее плановое заседание по ставке назначено на 13 января.

Нацбанк Казахстана Казахстан
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