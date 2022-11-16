"АвтоВАЗ" ждет снижения рынка легковых автомобилей и LCV в РФ на 58-60% в 2022 году

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В 2022 году рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в России может сократиться до 670-700 тысяч машин, что соответствует снижению на 58-60%, прогнозируют в "АвтоВАЗе".

Такой прогноз озвучил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в ходе сессии "Транспортной недели 2022": "В этом году, дай бог, будет (продано в России - ИФ) 670-700 тысяч автомобилей", - сказал он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2021 году рынок был на уровне 1,667 млн автомобилей. Таким образом, по итогам этого года "АвтоВАЗ" ожидает его сокращения на 58-60%.

За 10 месяцев 2022 года продажи легковых автомобилей и LCV в стране снизились на 60,8% (почти в 2,6 раза), до 502 474 штук. "АвтоВАЗ" за тот же период реализовал 142 910 Lada (-51,5%), увеличив долю на фоне ухода иностранных брендов до 28,4% (+5,4 п.п.)

"Ситуация по-прежнему непростая, и по-прежнему мы видим риски прекращения поставок автокомпонентов, даже не входящих в санкционный список, просто по причине отказа от работы с российскими производителями многих глобальных поставщиков. Мы оперативно "расшиваем" эти "болевые точки" и, как говорят, "на зубах" держим работу наших конвейерных линий, даже в шестидневном режиме работы. По итогам этого года выйдем на объем выпуска чуть менее 220 тысяч автомобилей", - добавил Соколов в ходе пленарной дискуссии.

По его словам, для поддержания продаж отрасли нужно усилить господдержку спроса.

"В 2020 году, когда были сложности в связи с коронавирусом, объемы программы льготного автокредитования были в размере 20 млрд рублей. В этом году на второе полугодие это 10 млрд рублей. В следующем году, к сожалению, пока в проекте бюджета всего около 5 млрд рублей. Конечно, необходимо увеличивать объемы этой поддержки", - добавил глава "АвтоВАЗа".

На вопрос о том, каким образом можно сделать подорожавшие автомобили Lada более доступными для потребителей, Соколов ответил: "Договориться с рынком невозможно, но рынок можно регулировать за счет программ государственной поддержки. Одной из таких программ является программа льготного автокредитования. Это не прямая поддержка производителей - это поддержка сбыта, поддержка рынка. Сегодня за счет этой программы удается снизить цену автомобиля в целом по России на 20%, по регионам Дальнего Востока - на 25%".

По данным Росстата, стоимость нового отечественного легкового автомобиля с начала года по состоянию на 7 ноября выросла в среднем на 29,7%.