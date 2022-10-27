Чистая прибыль и выручка McDonald's в III квартале упали, но превзошли прогнозы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, сократила чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2022 года на 8% и 5% соответственно, однако показатели оказались выше прогнозов рынка.

Как сообщается в отчетности McDonald's, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,982 млрд, или $2,68 на акцию, по сравнению с $2,149 млрд, или $2,86 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для чистой прибыли составлял $2,58 на акцию.

Квартальная выручка McDonald's упала до $5,872 млрд с $6,201 млрд годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $5,7 млрд.

Сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в мире увеличились в третьем квартале на 9,5%, превзойдя прогноз экспертов, предполагавший повышение на 5,8%. В США показатель поднялся на 6,1%. На международных рынках компания отметила впечатляющие результаты продаж в Германии, Австралии, Франции, Японии и Бразилии, которые позволили сгладить негативный эффект от падения показателя в Китае в результате сохранения там антиковидных ограничений.

Компания также добавила, что общая сумма списаний в связи с уходом из России и продажей бизнеса в стране в январе-сентябре составила $1,281 млрд, или $1,44 на акцию.

Акции McDonald's прибавляют в цене 3,1% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 4,3%.