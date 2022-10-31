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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

ЦБ Швейцарии получил крупный убыток из-за обесценения инвестиций в золото и валюты

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) отчитался о крупном убытке за девять месяцев 2022 года на фоне удорожания франка и повышения процентных ставок, которые привели к обесценению инвестиций банка в золото, иностранные валюты и финансовые рынки.

В январе-сентябре убыток SNB составил 142,37 млрд швейцарских франков ($142,94 млрд) против прибыли 41,43 млрд франков годом ранее.

Потери по позициям в иностранной валюте достигли 141 млрд франков, в золоте - 1,1 млрд франков.

Цена золота на конец сентября 2022 года опустилась до 52 525 франков за килограмм с 53 548 франков за килограмм годом ранее, отмечается в пресс-релизе швейцарского ЦБ.

Курс франка к евро с начала года вырос на 4,5%. На 12:04 по Москве он составлял 1,0073 евро за франк.

Швейцария SNB
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