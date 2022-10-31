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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Авиакомпания "Победа" закончит 2022 год с прибылью

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") закончит 2022 год с прибылью, сообщил глава Минтранса РФ, председатель совета директоров "Аэрофлота" Виталий Савельев в ходе "Открытого диалога" в Совете Федерации.

"Она ("Победа" - ИФ) даже в условиях ковида, ограничений и сегодня она прибыльна. Она в этом году закончит год с прибылью", - сказал Савельев.

В 2021 году "Победа" получила 4,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, что соответствует прибыли, полученной по итогам 2019 года, и в 3,5 раза больше относительно прибыли 2020 года.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". В парке перевозчика американские Boeing-737-800.

Победа Аэрофлот Виталий Савельев
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