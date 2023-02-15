Чистая прибыль "Победы" в 2022 г. подскочила в 3,4 раза, прочие доходы - почти в 8 раз

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль авиакомпании "Победа" по РСБУ в 2022 году подскочила в 3,4 раза относительно результата за 2021 год, до 15 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка сократилась на 13%, до 58,7 млрд руб., себестоимость продаж - выросла почти на 9%, до 66,2 млрд руб.

Почти в 8 раз при этом подскочили прочие доходы компании, которые составили около 47 млрд руб. В эту сумму вошли, в том числе, доходы от госсубсидирования - 15,1 млрд руб. Прочие расходы увеличились почти в 10 раз, до 14,6 млрд руб.

Дивиденды своему единственному собственнику - "Аэрофлоту" - "Победа" не выплачивала ни за 2022, ни за 2021 год, говорится в отчете.

Заемные средства на конец прошлого года у компании отсутствовали. Кредиторская задолженность была на уровне 13,2 млрд руб. (годом ранее - 17,5 млрд руб.), дебиторская - 7,8 млрд руб. (годом ранее - 5,1 млрд руб.).

Пассажиропоток "Победы" в прошлом году составил 11,7 млн человек (-19%), пассажирооборот - 22,4 млрд пассажиро-километров (-7%). В 2023 году снижение объема перевозок не планируется, отмечается в отчете.

"Получение по итогам 2022 года положительного финансового результата свидетельствует о том, что общество сумело адаптироваться в новых геополитических реалиях, перестроить основные производственные процессы в условиях санкционного давления, что позволяет сделать выводы о стабильном финансовом положении общества и отсутствии существенной неопределенности в отношении его деятельности", - говорится в документе.

После введения антироссийских санкций "Победа" лишилась трех Boeing 737, которые были арестованы за рубежом и изъяты лизингодателем (согласно отчету, это ирландская "дочка" Сбербанка - SB Leasing Ireland). Сейчас парк компании состоит из 41 самолета этого типа: 25 из них арендованы по договорам сублизинга у других авиакомпаний группы "Аэрофлот", оставшиеся 16 принадлежат лизингодателям из "недружественных" стран (8 из них - лессорам, аффилированным с российскими компаниями). "Победа" допускает, что со стороны лизингодателей впоследствии могут быть предъявлены претензии, связанные с расторжением договоров лизинга самолетов - "предположительно, данный факт не окажет влияния на непрерывность деятельности общества", говорится в отчете.

"На дату составления отчетности о каких-либо претензиях лизингодателей из недружественных стран к обществу неизвестно, требования по уплате каких бы то ни было компенсаций к ООО "Авиакомпания "Победа" не предъявлялись, ориентировочную сумму потенциальных претензий оценить не представляется возможным", - сказано в документе.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево".