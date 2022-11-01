Британский министр призвал усилить меры против экономической миграции в страну

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Британский министр по делам миграции Роберт Джеррик в телеэфире призвал принять более радикальные меры для сдерживания притока нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться в Великобританию из Франции, тем более, что проблема стоит остро и миллионы граждан ею обеспокоены.

"Нам надо рассмотреть более радикальные меры, чтобы удержать людей от намерений перебраться в Великобританию, - сказал он. - Нам надо убедиться, что наши законы работают, что экономические мигранты возвращаются домой".

"Великобритания не может продолжать быть магнитом для экономических мигрантов", - отметил он.

По данным британских властей, с начала 2022 года перебраться в Британию через Ла-Манш предприняли не менее 4 000 человек. Министр Джеррик отметил, что большой приток таких нелегалов за последние недели начал оказывать "огромное давление" на британские миграционные службы.

30 октября мужчина забросал бутылками с зажигательной смесью центр содержания мигрантов в Дувре. После этого из этого центра сотни людей перевели на бывшую базу Королевских ВВС, рассчитанную только на 1600 человек. Другие центры содержания мигрантов также переполняются.