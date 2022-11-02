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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Нефтегазовая Ithaca Energy готовит второе крупнейшее IPO года в Лондоне

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Британская нефтегазовая компания Ithaca Energy Ltd., принадлежащая израильской Delek Group Ltd., 2 ноября начала принимать заявки от инвесторов на покупку акций в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщает Bloomberg со ссылкой на документы компании.

Ценовой диапазон акций составляет 250-310 пенсов за бумагу. Ранее Delek заявляла, что намерена продать по крайней мере 10% акционерного капитала Ithaca Energy. Таким образом компания может привлечь до 310 млн фунтов стерлингов ($357 млн) и получить рыночную оценку в 3,1 млрд фунтов.

Размещение также может стать вторым крупнейшим для LSE в этом году после IPO китайского производителя ветряных турбин Ming Yang Smart Energy Group Ltd., по оценке Bloomberg. Ming Yang Smart Energy провела листинг через программу сотрудничества LSE с площадкой в Шанхае и привлекла $757 млн.

Ithaca Energy изначально планировала привлечь до $1 млрд в ходе IPO, однако снизила ценовой диапазон из-за волатильности на фондовых рынках и ухудшения ситуации в глобальной экономике, сообщили информированные источники Bloomberg.

Прием заявок от инвесторов на покупку акций Ithaca Energy продлится до 8 ноября. Дебютные торги назначены на 9 ноября.

Delek объявила о выкупе Ithaca Energy, ведущей геологоразведку в Северном море, за $1,24 млрд с учетом задолженности в 2017 году.

Великобритания Ithaca Energy LSЕ Delek Group Израиль Ming Yang Smart Energy Group Китай Шанхай
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