Cobalt Holdings готовит IPO в Лондоне

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Cobalt Holdings Plc планирует в июне провести IPO в Лондоне, которое может стать крупнейшим для Британии более чем за два года.

Как сообщила компания, она рассчитывает привлечь примерно $230 млн в ходе IPO. Якорными инвесторами размещения станут сырьевой трейдер Glencore и инвесткомпания Anchorage Structured Commodities Advisor, которые приобретут 20,5% предлагаемых акций.

Cobalt Holdings занимается покупкой и хранением кобальта, ключевого металла для производства аккумуляторов. По словам главы компании Джейка Гринберга, модель, на которой она построена, предоставляет инвесторам доступ к металлу "без прямых рисков и обязательств, связанных с разведкой, разработкой и добычей кобальта".

Компания сообщила также о заключении шестилетнего контракта с Glencore, в соответствии с которым сырьевой трейдер поставит ей кобальт на сумму до $1 млрд. Первый этап сделки предусматривает поставки 6 тысяч тонн кобальта со скидкой к текущей спотовой цене, на общую сумму $200 млн.

Cobalt Holdings также заключила соглашение с Anchorage на покупку 1,5 тысяч тонн кобальта в 2031 году.

Избыток кобальта на мировом рынке привел к падению цены металла до $11 за фунт в этом году. Для сравнения: 2022 году она составляла около $40 за фунт, пишет Financial Times. Правительство Демократической республики Конго (ДРК) в феврале этого года неожиданно приостановило на четыре месяца экспорт кобальта, стремясь поддержать цены.

IPO Cobalt Holdings может стать крупнейшим в Лондоне с момента размещения акций Ithaca Energy Plc в четвертом квартале 2022 года.