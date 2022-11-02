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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Объем торгов на рынках МосБиржи в октябре снизился на 15,5% г/г, до 71,7 трлн руб.

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2022 года снизился на 15,5% - до 71,7 трлн рублей, по сравнению с октябрем 2021 года, когда он составил 84,9 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

В октябре по сравнению с сентябрем текущего года также произошло снижение объема торгов на 3,5% - с 74,3 трлн рублей.

Общий объем торгов в январе-октябре 2022 года составил 886,5 трлн рублей, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года (819 трлн рублей).

МосБиржа
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