Объем торгов "Мосбиржи" в феврале снизился на 18% в годовом исчислении
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В февраля 2023 года совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" снизился к февралю 2022 года на 18,1%, до 83,6 трлн рублей со 102 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
К январю 2023 показатель вырос на 1,6% - с 82,3 трлн рублей.
Общий объем торгов в январе-феврале 2023 года составил 165,8 трлн рублей, что на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (189,3 трлн рублей).
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в феврале 2023 года (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем 2023 года и февралем 2022 года:
|Февр.2023 г
|Янв. 2023 г.
|Февр.2022 г.
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|19
|21
|20
|-9,5%
|-5,0%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|3 020
|2 542
|6 003
|18,8%
|-49,7%
|Рынок акций, ДР и паев
|1 059
|788
|4 637
|34,4%
|-77,2%
|Вторичные торги
|1 059
|788
|4 637
|34,4%
|-77,2%
|акции российских эмитентов
|994
|725
|4 493
|37,2%
|-77,9%
|акции иностранных эмитентов
|0
|0
|66
|-100,0%
|паи и ETF
|65
|63
|79
|2,5%
|-18,1%
|Рынок облигаций
|1 962
|1 754
|1 365
|11,8%
|43,7%
|Вторичные торги
|671
|387
|795
|73,2%
|-15,6%
|- ОФЗ/ОБР
|299
|160
|623
|86,9%
|-52,1%
|- прочие облигации
|372
|228
|172
|63,6%
|116,5%
|Размещения
|1 291
|1 367
|570
|-5,6%
|126,3%
|- ОФЗ/ОБР
|276
|173
|92
|59,2%
|200,6%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|482
|251
|124
|92,0%
|287,4%
|- прочие облигации - однодневные
|532
|943
|354
|-43,5%
|50,4%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|56 824
|59 327
|44 704
|-4,2%
|27,1%
|Операции РЕПО
|36 877
|37 536
|41 085
|-1,8%
|-10,2%
|- РЕПО без ЦК
|1 244
|1 756
|5 085
|-29,2%
|-75,5%
|- РЕПО с ЦК
|19 069
|20 549
|23 261
|-7,2%
|-18,0%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|10 857
|10 341
|6 519
|5,0%
|66,5%
|- РЕПО с СУО в НРД
|5 707
|4 890
|6 219
|16,7%
|-8,2%
|Депозиты и кредиты
|19 947
|21 791
|3 619
|-8,5%
|451,2%
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|19 360
|16 901
|34 911
|14,6%
|-44,5%
|Сделки спот
|6 873
|5 491
|12 329
|25,2%
|-44,3%
|Сделки своп и форварды
|12 487
|11 410
|22 583
|9,4%
|-44,7%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|4 345
|3 497
|16 403
|24,2%
|-73,5%
|Фьючерсы
|4 175
|3 382
|15 906
|23,5%
|-73,7%
|Опционы
|169
|116
|497
|46,2%
|-65,9%
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|16
|14
|14
|13,0%
|10,8%
|Рынок драгоценных металлов
|13
|12
|12
|6,4%
|4,8%
|Рынок зерна и сахара
|3
|2
|2
|54,6%
|47,3%
|ВСЕГО
|83 565
|82 282
|102 035
|1,6%
|-18,1%
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-феврале 2023 года (в млрд рублей) и его динамика в сравнении с январем-февралем 2022 года:
|2 мес. 2023 г.
|2 мес. 2022 г.
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|40
|41
|(1)
|-2,4%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|5 563
|11 289
|(5 726)
|-50,7%
|Рынок акций, ДР и паев
|1 846
|8 850
|(7 003)
|-79,1%
|Вторичные торги
|1 846
|8 850
|(7 003)
|-79,1%
|акции российских эмитентов
|1 718
|8 551
|(6 832)
|-79,9%
|акции иностранных эмитентов
|0
|135
|(135)
|-100,0%
|паи и ETF
|128
|164
|(36)
|-22,2%
|Рынок облигаций
|3 716
|2 439
|1 277
|52,4%
|Вторичные торги
|1 058
|1 508
|(449)
|-29,8%
|- ОФЗ/ОБР
|458
|1 203
|(745)
|-61,9%
|- прочие облигации
|600
|304
|296
|97,2%
|Размещения
|2 658
|931
|1 727
|185,4%
|- ОФЗ/ОБР
|449
|120
|329
|274,6%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|733
|174
|559
|321,5%
|- прочие облигации - однодневные
|1 475
|637
|838
|131,4%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|116 151
|82 512
|33 639
|40,8%
|Операции РЕПО
|74 413
|74 525
|(111)
|-0,1%
|- РЕПО без ЦК
|3 000
|8 084
|(5 084)
|-62,9%
|- РЕПО с ЦК
|39 618
|43 904
|(4 286)
|-9,8%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|21 197
|13 681
|7 516
|54,9%
|- РЕПО с СУО в НРД
|10 597
|8 855
|1 742
|19,7%
|Депозиты и кредиты
|41 738
|7 987
|33 751
|422,6%
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|36 261
|62 266
|(26 005)
|-41,8%
|Сделки спот
|12 364
|22 355
|(9 991)
|-44,7%
|Сделки своп и форварды
|23 897
|39 912
|(16 014)
|-40,1%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|7 842
|33 186
|(25 343)
|-76,4%
|Фьючерсы
|7 557
|32 075
|(24 518)
|-76,4%
|Опционы
|285
|1 111
|(826)
|-74,3%
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|30
|23
|7
|27,8%
|Рынок драгоценных металлов
|25
|20
|5
|24,1%
|Рынок зерна и сахара
|5
|3
|2
|50,8%
|ВСЕГО
|165 847
|189 276
|(23 429)
|-12,4%