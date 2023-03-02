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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Объем торгов "Мосбиржи" в феврале снизился на 18% в годовом исчислении

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В февраля 2023 года совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" снизился к февралю 2022 года на 18,1%, до 83,6 трлн рублей со 102 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

К январю 2023 показатель вырос на 1,6% - с 82,3 трлн рублей.

Общий объем торгов в январе-феврале 2023 года составил 165,8 трлн рублей, что на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (189,3 трлн рублей).

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в феврале 2023 года (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем 2023 года и февралем 2022 года:

Февр.2023 г Янв. 2023 г. Февр.2022 г. М/М Г/Г
Кол-во рабочих дней 19 21 20 -9,5% -5,0%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 3 020 2 542 6 003 18,8% -49,7%
Рынок акций, ДР и паев 1 059 788 4 637 34,4% -77,2%
Вторичные торги 1 059 788 4 637 34,4% -77,2%
акции российских эмитентов 994 725 4 493 37,2% -77,9%
акции иностранных эмитентов 0 0 66 -100,0%
паи и ETF 65 63 79 2,5% -18,1%
Рынок облигаций 1 962 1 754 1 365 11,8% 43,7%
Вторичные торги 671 387 795 73,2% -15,6%
- ОФЗ/ОБР 299 160 623 86,9% -52,1%
- прочие облигации 372 228 172 63,6% 116,5%
Размещения 1 291 1 367 570 -5,6% 126,3%
- ОФЗ/ОБР 276 173 92 59,2% 200,6%
- прочие облигации - кроме однодневных 482 251 124 92,0% 287,4%
- прочие облигации - однодневные 532 943 354 -43,5% 50,4%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 56 824 59 327 44 704 -4,2% 27,1%
Операции РЕПО 36 877 37 536 41 085 -1,8% -10,2%
- РЕПО без ЦК 1 244 1 756 5 085 -29,2% -75,5%
- РЕПО с ЦК 19 069 20 549 23 261 -7,2% -18,0%
- РЕПО с ЦК с КСУ 10 857 10 341 6 519 5,0% 66,5%
- РЕПО с СУО в НРД 5 707 4 890 6 219 16,7% -8,2%
Депозиты и кредиты 19 947 21 791 3 619 -8,5% 451,2%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 19 360 16 901 34 911 14,6% -44,5%
Сделки спот 6 873 5 491 12 329 25,2% -44,3%
Сделки своп и форварды 12 487 11 410 22 583 9,4% -44,7%
СРОЧНЫЙ РЫНОК 4 345 3 497 16 403 24,2% -73,5%
Фьючерсы 4 175 3 382 15 906 23,5% -73,7%
Опционы 169 116 497 46,2% -65,9%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 16 14 14 13,0% 10,8%
Рынок драгоценных металлов 13 12 12 6,4% 4,8%
Рынок зерна и сахара 3 2 2 54,6% 47,3%
ВСЕГО 83 565 82 282 102 035 1,6% -18,1%

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-феврале 2023 года (в млрд рублей) и его динамика в сравнении с январем-февралем 2022 года:

2 мес. 2023 г. 2 мес. 2022 г. Г-Г Г/Г
Кол-во рабочих дней 40 41 (1) -2,4%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 5 563 11 289 (5 726) -50,7%
Рынок акций, ДР и паев 1 846 8 850 (7 003) -79,1%
Вторичные торги 1 846 8 850 (7 003) -79,1%
акции российских эмитентов 1 718 8 551 (6 832) -79,9%
акции иностранных эмитентов 0 135 (135) -100,0%
паи и ETF 128 164 (36) -22,2%
Рынок облигаций 3 716 2 439 1 277 52,4%
Вторичные торги 1 058 1 508 (449) -29,8%
- ОФЗ/ОБР 458 1 203 (745) -61,9%
- прочие облигации 600 304 296 97,2%
Размещения 2 658 931 1 727 185,4%
- ОФЗ/ОБР 449 120 329 274,6%
- прочие облигации - кроме однодневных 733 174 559 321,5%
- прочие облигации - однодневные 1 475 637 838 131,4%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 116 151 82 512 33 639 40,8%
Операции РЕПО 74 413 74 525 (111) -0,1%
- РЕПО без ЦК 3 000 8 084 (5 084) -62,9%
- РЕПО с ЦК 39 618 43 904 (4 286) -9,8%
- РЕПО с ЦК с КСУ 21 197 13 681 7 516 54,9%
- РЕПО с СУО в НРД 10 597 8 855 1 742 19,7%
Депозиты и кредиты 41 738 7 987 33 751 422,6%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 36 261 62 266 (26 005) -41,8%
Сделки спот 12 364 22 355 (9 991) -44,7%
Сделки своп и форварды 23 897 39 912 (16 014) -40,1%
СРОЧНЫЙ РЫНОК 7 842 33 186 (25 343) -76,4%
Фьючерсы 7 557 32 075 (24 518) -76,4%
Опционы 285 1 111 (826) -74,3%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 30 23 7 27,8%
Рынок драгоценных металлов 25 20 5 24,1%
Рынок зерна и сахара 5 3 2 50,8%
ВСЕГО 165 847 189 276 (23 429) -12,4%
Мосбиржа
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