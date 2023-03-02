Объем торгов "Мосбиржи" в феврале снизился на 18% в годовом исчислении

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В февраля 2023 года совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" снизился к февралю 2022 года на 18,1%, до 83,6 трлн рублей со 102 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

К январю 2023 показатель вырос на 1,6% - с 82,3 трлн рублей.