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На лайнере Royal Caribbean выявили случаи заражения COVID-19

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Круизный оператор американо-норвежской компании Royal Caribbean сообщил, что положительный результат на COVID-19 был получен у двух гостей на борту его знаменитого судна Millennium.

Хроника коронавируса. Июнь.

Заболевание у них протекает в бессимптомной форме, больные находятся в изоляции. Медики лайнера отслеживают состояние и наладили регулярное тестирование на коронавирус всех, кто мог контактировать с заразившимися, говорится в сообщении.

Millennium вышел в рейс на прошлой неделе. Это - один из первых круизов в Северной Америке после годового простоя из-за распространения коронавирусной инфекции на круизных лайнерах в прошлом году.

Royal Caribbean возобновила круизную деятельность в соответствии с требованиями американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC): полностью вакцинированный против COVID-19 экипаж судна и свидетельства о вакцинации всех пассажиров старше 16 лет.

В прошлом году на большинстве круизных лайнерах во всем мире были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, некоторые страны запрещали им заходить в свои порты из опасений распространения инфекции.

Наиболее известным является случай с лайнером Diamond Princess, на котором коронавирусом заразились более 600 человек. В результате он длительное время стоял в изоляции в японском порту Йокогама.

Деятельность мировой круизной отрасли была парализована на год и возобновилась только в июне текущего года.

Хроника 09 января 2020 года – 11 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Royal Caribbean коронавирус

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