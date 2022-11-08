Допрасходы россиян из-за повышения тарифов ЖКХ в декабре оценили в 0,3 трлн руб.

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные расходы населения РФ на услуги ЖКХ из-за переноса сроков индексации тарифов и увеличения ее масштабов в 2023 году составят до 0,3 трлн рублей, говорится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте Банка России.

"Соответствующее уменьшение располагаемых доходов может негативно повлиять на спрос населения на иные товары и услуги", - отмечает ЦБ.

Ранее правительство РФ приняло решение сдвинуть сроки индексации коммунальных тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Их повышение в среднем составит 9%, а дополнительный вклад в инфляцию в 2022 году оценивается в 0,55 процентного пункта, говорится в докладе Банка России. "Вместе с тем ожидаемое замедление роста цен на продовольствие нивелирует этот эффект для потребителей, и в целом годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит снижаться", - подчеркивает регулятор.

В 2023 году дополнительный вклад в инфляцию внесет введение с 1 января 2023 года нового акциза - на сахаросодержащие напитки (7 руб./л). Тем не менее, как отмечает ЦБ, масштаб влияния этого фактора на годовую инфляцию в 2023 году будет небольшим (около 0,02 процентного пункта, п.п.), учитывая малый вес этих напитков в потребительской корзине (0,18%). Традиционная индексация ставок акцизов на алкоголь, табачную продукцию, автомобили и нефтепродукты (вес в потребительской корзине - около 15%) запланирована на уровне 3-4,5%. Это меньше темпа роста цен в 2022 году, что окажет дезинфляционный эффект. При полном переносе вклад в годовую инфляцию в 2023 году оценивается в размере чуть более 0,1 п.п.