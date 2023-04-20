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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Хуснуллин заявил о "колоссальном" перекосе тарифов на коммунальные услуги в РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Колоссальный" перекос тарифов на коммунальные услуги зафиксирован в России, заявил в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У нас по стране колоссальный перекос тарифов. Кто-то начинает поднимать эти тарифы в разы, необоснованные, (...) а кто-то имеющееся право по инвестиционному развитию не использует. Вот если в среднем по стране посмотреть, у нас право было поднять тариф на 4%, в среднем повышение на 3,1%", - сказал Хуснуллин на совете по развитию местного самоуправления в режиме ВКС.

По его словам, из-за того, что среднее повышение тарифов по стране не дотягивает до 4%, банкротятся предприятия и портится качество услуг. Вице-премьер призвал муниципалитеты обратить на это внимание.

"Мы должны иметь четкие программы коммунального развития с выверенной тарифной политикой", - подчеркнул Хуснуллин.

Сейчас рост тарифов на коммунальные услуги в РФ ограничен предельным индексом, который с 1 декабря 2022 года составляет 9%. Также действует широкий набор мер поддержки по оплате коммунальных услуг на федеральном и на региональном уровнях для отдельных категорий граждан.

Марат Хуснуллин
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