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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:31

Золото активно дорожает на фоне ослабления доллара

Драгметалл торгуется выше $1700 за унцию впервые за месяц

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Цены на золото резко поднимаются в ходе торгов во вторник благодаря снижению курса доллара и доходности гособлигаций США.

Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 20:48 по московскому времени подскочили на 2,2% - до $1717 за тройскую унцию. В последний раз контракт завершал торги на отметке выше $1700 за унцию 7 октября, отмечает MarketWatch.

Серебро с поставкой в декабре увеличилось в цене на 3% и стоит $21,54 за унцию.

Цены на палладий повысились на 1,6%, до $1927 за унцию, платина подорожала на 2,5%, до $1013,7 за унцию.

Индекс ICE U.S. Dollar, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, в ходе торгов падает примерно на 0,6%.

Именно это является главным позитивным фактором для драгметаллов, полагает Чинтан Карнани из Insignia Consultants. Кроме того, сказываются технические факторы, поскольку цена золота поднялась выше 50-дневной скользящей средней, добавил он.

NYMEX США
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