ЕИС в сфере закупок станет для госзаказчиков "агрегатором" предложений по "закупкам с полки"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Единая информационная система (ЕИС) в сфере закупок с 1 января 2023 года станет для госзаказчиков "агрегатором" предложений по так называемым "закупкам с полки" (закупки в "электронных магазинах" на сумму до 3 млн рублей), следует из правительственного постановления (№1946), опубликованного на портале правовой информации.

Этот документ вносит, в частности, изменения в нормативные правовые акты, определяющие вопросы информационного обеспечения ЕИС и порядка организации документооборота. Так, оговаривается, что при формировании извещения о "закупке с полки" заказчики должны использовать только каталог товаров, работ, услуг (КТРУ) ЕИС.

Кроме того, указывается, что госзаказчикам должен обеспечиваться доступ к предварительным предложениям о поставке соответствующих товаров, размещенных на всех электронных торговых площадках (ЭТП), отобранных правительством РФ для проведения госзакупок.

В конце 2019 года были приняты поправки к 44-ФЗ, которые позволили госзаказчикам закупать товары на сумму до 3 млн рублей по специальной электронной процедуре - "закупка с полки" или "электронный магазин". Формально она относится к закупкам у единственного поставщика. Однако, по оценкам экспертов, ее можно отнести к числу конкурентных закупок.

Схема работы "электронного магазина" предусматривает размещение поставщиками на электронной торговой площадке предварительного предложения о поставке того или иного товара (в соответствии с конкретной позицией Каталога товаров, работ, услуг). Заказчик, в свою очередь, размещает извещение о закупке того или иного товара. При этом оператор ЭТП направляет таким заказчикам соответствующие предложения поставщиков (не менее двух).

Помимо этого, новое правительственное постановление корректирует ряд положений, регламентирующих проведение закупок малого объема (ЗМО), которые должны проводиться с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ) "Березка". В частности, уточнен круг заказчиков, для которых использование ЕАТ необязательно.

По действующим правилам "Березку" должны использовать все федеральные органы власти и их подведомственные казенные учреждения. Исключение делается для госорганов силового блока и их подведомственных казенных учреждений.

После вступления в силу соответствующего положения нового правительственного постановления норма об использовании ЕАТ при проведении ЗМО также не будет распространяться на госучреждения и ГУПы, подведомственные "силовым" госорганам, а также на заказчиков, которые находятся под антироссийскими санкциями.