Расширен список специализированных электронных торговых площадок для закрытых закупок

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство включило в перечень специализированных электронных торговых площадок (ЭТП) для проведения закрытых госзакупок еще две ЭТП, увеличив число таких площадок до трех.

Такое распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В перечне до сих пор была только "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (АСТ-ГОЗ, дочерняя компания "Сбербанк-АСТ" и госкорпорации "Ростех"). Теперь к ней прибавились "ЭТП Газпромбанка" (ЭТП ГПБ, одна из ЭТП для госзакупок) и казанское ООО ЭТП (занимается, в частности, проведением закупок госкомпаний).

В Минфине "Интерфаксу" сказали, что при доотборе специализированных ЭТП были поданы заявки от трех юридических лиц. Из них два юрлица подтвердили соответствие установленным требованиям на первом этапе проверки и в итоге были включены в перечень.

"Функционирование в качестве операторов специализированных площадок они начнут после заключения с Минфином соглашения о функционировании в случае прохождения ими второго этапа проверки, на котором проверяется интеграция с ЕИС (Единая информационная система в сфере закупок), взаимодействие с уполномоченными банками по вопросу ведения спецсчетов, а также проверяется функционал, обеспечивающий проведение закупок со сведениями, составляющими государственную тайну", - сказали в министерстве.

О планах провести доотбор Минфин сообщил в сентябре.

После введения антироссийских санкций и принятия антисанкционных мер значительная часть закупок госкомпаний ушла из публичной сферы - за 9 месяцев текущего года в ЕИС размещена информация о заключении госкомпаниям договоров на 57,6 трлн рублей, что на 56% меньше аналогичного показателя прошлого года. Сейчас госкомпании, оказавшиеся под санкциями, должны проводить неконкурентные закупочные процедуры или закрытые конкурентные в электронной форме на специализированной электронной торговой площадке АСТ-ГОЗ, которая была создана специально для проведения "категорированных" закупок в электронной форме. Большинство госкомпаний вынуждены были перейти к неконкурентным способам закупок, а также вернуться к "бумажным" торгам.

"Есть запрос со стороны госкомпаний на возврат к закупкам в электронной форме - к ней все привыкли, это удобно и эффективно, - говорила в сентябре директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова. - Для решения проблемы были приняты поправки, по которым подсанкционные госкомпании смогут проводить свои закупки в электронной форме с размещением соответствующей информации в ЕИС, но без публикации такой информации на ее официальном сайте".

Летом 2018 года правительство утвердило перечень ЭТП для проведения госзакупок. В него включены девять ЭТП - восемь универсальных и одна специализированная. К числу универсальных ЭТП были отнесены "Росэлторг", "РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные торговые системы", ГУП "Агентство по госзаказу РТ" и "Российский аукционный дом", а также "ТЭК-Торг" и ЭТП ГПБ ("Электронная торговая площадка Газпромбанка"). Специализированной ЭТП была определена АСТ-ГОЗ, которая была создана специально для проведения в электронной форме закупок в рамках гособоронзаказа.

Прежде чем получить доступ к проведению госзакупок, ЭТП должны были доказать свое соответствие ряду требований. Предполагалось, что первая большая проверка операторов ЭТП на соответствие требованиям будет проведена в 2021 году. Затем срок начала проведения проверок ЭТП для госзакупок на соответствие единым и дополнительным требованиям к таким площадкам был перенесен на январь 2022 года.

В июне замминистра финансов Алексей Лавров в интервью "Интерфаксу" сказал, что ЭТП для госзакупок проверят на соответствие требованиям к таким площадкам в 2024 году.