Квартальные показатели WeWork улучшились, но не оправдали прогнозы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американский коворкинговый сервис WeWork Inc. сократил чистый убыток на 29% и увеличил выручку на 24%, однако показатели не оправдали ожиданий аналитиков.

Чистый убыток компании в июле-сентябре составил $568 млн против $802 млн за аналогичный период годом ранее.

Убыток в расчете на акцию составил 75 центов против $5,5 на акцию (столь резкое снижение объясняется существенным увеличением числа акций в обращении).

Квартальная выручка WeWork повысилась до $817 млн по сравнению с $661 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали убыток в размере 45 центов при выручке в $865 млн.

WeWork ухудшил прогноз выручки на весь 2022 год и теперь ожидает показатель в диапазоне $3,35-3,37 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне $3,4-3,5 млрд.

WeWork вышел на публичный рынок в октябре прошлого года за счет объединения со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) BowX Acquisition Corp. В рамках сделки WeWork оценивался в $9 млрд с учетом задолженности.

Акции WeWork неактивны в ходе предварительных торгов в четверг. Капитализация с начала года упала в 3,5 раза, до $1,95 млрд.