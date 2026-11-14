Власти Сербии разрешили NIS взять нефть из госрезервов для переработки на НПЗ в Панчево

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Сербии одобрило передачу до 66 тыс. тонн нефти из государственных резервов энергокомпании NIS.

Как сообщается на сайте правительства, такое решение принято на фоне сбоев регулярных поставок нефти, вызванных повреждением Адриатического нефтепровода (JANAF).

Нефть из госрезерва будет направлена для поддержания непрерывного цикла работы нефтеперерабатывающего завода в Панчево и стабильного снабжения внутреннего рынка, так как альтернативных маршрутов доставки нефти на этот завод NIS нет.

Власти Сербии заверили, что ситуация полностью под контролем, дефицита топлива в стране не ожидается, поэтому у граждан нет причин для беспокойства и скупки бензина или дизеля впрок.

Как сообщалось, в начале ноября на Адриатическом нефтепроводе произошла авария, из-за чего нефтеперерабатывающий завод NIS сокращает нефтепереработку. При этом подчеркивается, что все АЗС компании в полном объеме снабжаются всеми видами нефтепродуктов.