ЕК улучшила прогноз по ВВП Литвы на 2022 год и ждет рецессии в Эстонии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия ожидает, что экономика Литвы в 2022 году вырастет на 2,5%, что на 0,6 процентных пункта выше, чем говорилось в летнем прогнозе ЕК. Прогноз пересмотрен в связи с высокой экономической активностью в стране, говорится в обзоре ЕК.

Однако в 2023 году ожидается, что валовой внутренний продукт Литвы вырастет только на 0,5%, то есть гораздо меньше, чем ЕК предполагала в июле (2,5%).

По мнению Еврокомиссии, рост расходов, в основном затрат на энергоресурсы, привел к потере конкурентоспособности некоторых секторов экономики и препятствовал инвестициям. "В результате рост реального ВВП замедляется, и в конце 2022 года экономика начнет сокращаться. И все же прогнозируется, что реальный ВВП вырастет на 2,5% в 2022 году благодаря хорошим экономическим результатам в начале года", - говорится в материалах.

Отмечается, что военные действия на Украине привели к серьезным перебоям в поставках сырья и потере экспорта в Россию, Белоруссию и на Украину. Кроме того, "резкий рост потребительских цен, опережающий рост доходов населения, негативно сказался на личном потреблении", отмечает ЕК.

По мере замедления инфляции и восстановления экспортного спроса ожидается, что в 2024 году экономический рост снова ускорится - до 2,4%.

Прогнозируется, что средняя согласованная инфляция в этом году составит 18,9% и начнет снижаться до 9,1% в 2023 году и 2,1% в 2024 году.

Дефицит бюджета прогнозируется ниже запланированных правительством - в 2022 году 1,9% ВВП, в 2023 году - 4,4% ВВП.

Еврокомиссия предполагает, что ВВП Латвии в 2022 году вырастет только на 1,9%, тогда как июльский прогноз составлял 3,9%. В 2023 году в экономике страны будет спад на 0,3% (предыдущий прогноз - рост на 2,2%), в 2024 году - рост на 2,6%.

Как отмечает ЕК, на экономическое развитие Латвии негативно влияют стремительная инфляция и замедление темпов восстановления мировой экономики. Резкий рост цен на энергоресурсы в преддверии отопительного сезона заставил домохозяйства сократить потребление, но в следующем году после окончания ОПЗ оно может частично восстановиться. В то же время ухудшение внешней среды в этот период окажет негативное влияние на латвийский экспорт.

Инфляция в Латвии в 2022 году ожидается на уровне 16,9%, в 2023 и 2024 годах - соответственно 8,3% и 1,3%. Дефицит бюджета в этом году прогнозируется на уровне 7,1% от ВВП, в следующем году снизится до 3,4%, а в 2024 году - до 1,3%.

Для Эстонии Еврокомиссия в 2022 году прогнозирует снижение ВВП на 0,1% (июльский прогноз - рост на 1,6%), в 2023 году - рост на 0,7% (рост на 4,7%), в 2024 году - на 2,1%.

В 2022 году Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП для всех стран ЕС, кроме Эстонии.