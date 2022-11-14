Eni начинает добычу нефти на новом месторождении в Алжире

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Итальянская Eni совместно с алжирской Sonatrach приступили к добыче нефти на сухопутном месторождении HDLE/HDLS концессии Zemlet el Arbi в северном бассейне Беркин (Berkine North) Алжира, открытом в марте, сообщают компании.

Месторождение в настоящее время производит 10 тыс. баррелей нефти в сутки. Наращивание добычи будет достигнуто за счет ускоренного плана разработки, предусматривающего бурение новых скважин в 2023 году, уточняет Eni.

По данным Sonatrach, производственный потенциал месторождения составляет 17 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Ускоренное развитие HDLE/HDLS в дополнение к недавнему запуску Berkine South будет способствовать увеличению добычи Eni в Алжире до 120 тыс. б.н.э./с в 2023 году.

В концессии Zemlet el Arbi Sonatrach владеет 51% акций, а Eni - 49%.

Запасы нефти после открытия месторождения HDLE/HDLS предварительно оценивались около 140 млн барр. нефти.

В августе компании сообщали об открытии нефти и газа на соседней концессии Sif Fatima II в бассейне Berkine North. Она также управляется СП Eni (49%) и Sonatrach (51%).

Eni присутствует в Алжире с 1981 года, добывая 100 тыс. б.н.э./с.