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Google отказался от построении рекламы по истории просмотров пользователя

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Интернет-компания Google сообщила, что не будет разрабатывать новые рекламные инструменты, основанные на истории посещения пользователями страниц в интернете.

Теперь она в своих рекламных продуктах будет использовать новые технологии, защищающие конфиденциальность пользователей, которые позволят таргетировать рекламу без сбора информации о просматриваемых пользователями сайтов.

Еще в прошлом году Google сообщил, что с 2022 года откажется от отслеживания действий пользователей по cookie-файлам - практики, которая вызывает серьезную критику, а также вопросы регуляторов.

3 марта компания заявила, что в дальнейшем она не будет "ни создавать альтернативные индикаторы для отслеживания действий пользователей в интернете, ни использовать их в каких-либо продуктах".

В Google отмечают, что эти планы касаются только вебсайтов и не относятся к инструментам, используемым в мобильных приложениях.

Google

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