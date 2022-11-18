Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Эта неделя запомнилась очередным решением нового владельца Twitter Илона Маска, который теперь ставит ультиматумы и вместе с этим теряет сотрудников, не согласных с "хардкорным" режимом работы, и концом эпопеи многострадальной криптобиржи FTX. В то же время Google продолжает сталкиваться со штрафами за скрытые практики, Amazon увольняет работников, а TikTok нанимает, Apple хочет закупать чипы у себя на родине, а Nvidia и Microsoft объявили о партнерстве века по созданию суперкомпьютера для ИИ.

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Google заплатит $391,5 млн для урегулирования претензий 40 штатов США, связанных с практикой записи данных о передвижении пользователей сервисами компании с 2014 по 2020 год.

Компанию обвинили в том, что ее сервисы продолжают записывать данные о передвижении пользователей мобильных устройств даже в том случае, если они отключают сохранение истории местоположений. Представители штатов, подавших иски в суд, утверждали, что Google продолжает отслеживать местоположение пользователей с помощью данных, полученных при использовании ими поискового сервиса, приложения Google Карты, Wi-Fi и Bluetooth.

В Google заявили, что компания отказалась от таких практик несколько лет назад и в последнее время внесла дополнительные изменения в свои сервисы, предложив пользователям больше возможностей для контроля данных об их местоположении, в том числе, инструменты удаления этой информации.

С начала 2022 года акции Alphabet Inc., холдинговой компании Google, подешевели на 34%.

Криптобиржа FTX объявила о банкротстве

В конце прошлой недели криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. За этой новостью последовало рекордное за последние два года падение курса биткоина. Полиция Багамских островов начала расследование банкротства криптобиржи и допросила ее экс-гендиректора Сэма Бэнкмана-Фрида, сообщил информированный источник Bloomberg.

По данным агентства, сотрудники FTX уже ведут переговоры о продаже части бизнеса, в том числе приобретенных ранее активов.

FTX указала, что число ее кредиторов превышает 100 тыс., большинство из них являются ее клиентами. Между тем в обновленных документах, направленных в суд штата Делавэр, говорится, что "на самом деле количество кредиторов может превышать миллион".

Теперь криптовалютная биржа должна предоставить список топ 50 кредиторов, тогда как первоначально был необходим перечень лишь 20 ведущих кредиторов.

Сотни сотрудников решили покинуть Twitter после ультиматума Маска

В четверг сотни сотрудников Twitter отказались подписать онлайн-обязательство, чтобы остаться в компании и работать на новых "хардкорных" условиях, пишет The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников компании, пожелавших остаться анонимными.

Издание отмечает, что, по оценкам сотрудников, сейчас в Twitter осталось от 2 до 2,5 тыс. работников. После первого раунда увольнений в ноябре, затронувших примерно половину сотрудников, в компании числилось около 3,5 тыс. человек. В публикации подчеркивается, что из Twitter ушла большая часть штата. В частности, резко сократилось количество инженеров, занимающихся критическими системами.

На этой неделе новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что сотрудники компании должны будут или привыкнуть к "хардкорному" режиму работы или уволиться. По словам предпринимателя, "только исключительная производительность будет составлять проходной балл" (для продолжения работы в компании - ИФ)".

Сотрудникам было предложено подписать онлайн-обязательство, чтобы остаться в компании и работать на новых условиях. Этот документ был доступен по ссылке в письме до 17:00 четверга. Тем, кто его не подпишет в срок, Маск пообещал выплатить выходное пособие за три месяца.

Amazon сократит штат

Американский онлайн-ритейлер Amazon.com официально подтвердил планы сокращения числа сотрудников в сервисном бизнесе и в подразделении, где разрабатываются устройства, включая голосовой помощник Alexa.

Старший вице-президент по устройствам и услугам Дэйв Лимп написал на корпоративном сайте компании, что Amazon "консолидирует некоторые команды и программы". Это означает, что "некоторые должности больше не потребуются", сказал он, не уточнив при этом, какое число сотрудников будет затронуто.

"Мы уведомили затронутых этим сотрудников и будем продолжать тесно сотрудничать с каждым из них, оказывать им поддержку, в том числе помогать в поиске новой работы, - сказал Лимп. "В случаях, когда сотрудники не смогут найти новое место в компании", Amazon предоставит "выходное пособие, переходные льготы и поддержку внешнего трудоустройства", добавил он.

Главный исполнительный директор Amazon Энди Джасси позднее заявил, что сокращения продолжатся в 2023 году и затронут другие подразделения.

Ранее на этой неделе американские СМИ писали, что Amazon может уволить до 10 тыс. сотрудников и это станет крупнейшим сокращением штата в истории компании.

Глобальный штат Amazon насчитывает порядка 1,54 млн человек.

TikTok планирует увеличить штат в Калифорнии на фоне массовых сокращений у техногигантов

TikTok намерен увеличить вдвое свой штат в Калифорнии, в то время как другие техногиганты продолжают массовые сокращения. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на главу компании Шоу Чу, компания продолжает наём сотрудников.

В частности, TikTok планируется увеличить штат в Калифорнии до около 2 тыс. сотрудников, пишет The Information. Западные СМИ отмечают, что данный шаг мог быть мотивирован давлением американских властей, поднявших вопросы безопасности использования китайской соцсети.

Чу отметил, что компания наймет "десятки тысяч" модераторов контента, усилив контроль над пользовательскими публикациями.

Для сравнения, остальные американские компании из-за экономической ситуации в мире проводят массовые сокращения. Так, официально об увольнениях объявили Amazon, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Twitter.

Apple готовится закупать чипы американского производства

Apple Inc. готовится начать закупку чипов для своих устройств на строящемся заводе в Аризоне. Это станет важным шагом на пути к снижению зависимости компании от азиатского производства, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление генерального директора компании Тима Кука.

Начать закупку продукции, произведенной на американском заводе, компания планирует в 2024 году.

Агентство отмечает, что заводом в Аризоне будет управлять Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), эксклюзивный партнер Apple по производству микросхем. Нерешенным остается вопрос, будет ли завод отвечать планам Apple по переходу на более совершенные компоненты. TSMC заявила, что первоначально завод будет иметь мощность 20 тыс. чипов в месяц и производить 5-нанометровые чипы. В публикации агентства отмечается, что это может не удовлетворить потребности Apple перейти к более совершенным 3-нанометровым чипам в ближайшем будущем.

По словам Кука, сейчас 60% мировых поставок процессоров приходится на продукцию, произведенную на Тайване.

Evernote продан итальянской Bending Spoons

Итальянский стартап Bending Spoons купил приложение для заметок Evernote, говорится в сообщении компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2023 года.

Evernote был создан американцем российского происхождения Степаном Пачиковым в 2000 году. Он позиционировался как замена бумажным заметкам. Инвесторами проекта в разное время были Sequoia, Meritech Capital и японский холдинг Nikkei. За первые три года приложение насчитывало 11 млн пользователей, а в 2013 году Evernote оценивался в миллиард долларов.

Однако с 2015 года стартап столкнулся с трудностями, пережив уход ключевых топ-менеджеров и массовые сокращения штата, а также сильную конкуренцию со стороны Notion.

Bending Spoons занимается разработкой приложений, таких как видео-редактор Splice и фото-редактор Remini. Подразумевается, что активы Evernote помогут итальянскому стартапу усилить свое присутствие на рынке приложений.

"Наша миссия в Bending Spoons - позитивно влиять на наших клиентов, коллег и общество в целом. Ежедневно миллионы пользователей по миру используют Evernote для организации своей жизни", - отметил Лука Феррари, глава компании.

Nvidia и Microsoft хотят создать суперкомпьютер для ИИ

Nvidia объявила о сотрудничестве с Microsoft по созданию "одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире". Суперкомпьютер будет предназначен для обучения и масштабирования систем искусственного интеллекта (ИИ), сообщает The Verge.

Вычисления будут происходить на облачной инфраструктуре Azure, предоставленной Microsoft, с помощью десятков тысяч графических процессоров в ускорителях вычислений Nvidia H100 и A100, а также сетевую инфраструктуру Nvidia Quantum-2.

Как отмечают в Nvidia, сотрудничество позволит компаниям обучать и тренировать свои ИИ-модели. Компании также будут совместно разрабатывать DeepSpeed, программное обеспечение Microsoft для оптимизации глубокого обучения.

Кроме того, суперкомпьютер позволит создать новый класс языковых моделей, таких как DALL-E. С их помощью можно будет генерировать различный контент - текст, программный код, цифровые изображения, видео и музыку.

О дате запуска проекта пока не сообщается.