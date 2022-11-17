ЦБ до конца 2023 года дал надзорные послабления отдельным депозитариям

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Банк России до 31 декабря 2023 года не будет применять надзорные меры к депозитариям, которые учитывают права на обращающиеся в России ценные бумаги иностранных эмитентов, но при этом срок их депозитарной деятельности не превышает одного года.

Как сообщается в информационном письме на сайте регулятора, это сделано "в рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению или публичному обращению в Российской Федерации в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке".

Согласно приказу ФСФР России от 23 марта 2010 года №10-19/пз-н, срок осуществления депозитарием депозитарной деятельности для допуска его к учету прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, должен составлять не менее одного года.

При этом услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов и иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг иностранных эмитентов, оказываются депозитарием депонентам, права которых на ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются таким депозитарием.