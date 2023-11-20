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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Банк России продлит ряд мер поддержки инфраструктурных организаций финрынка

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Банк России планирует продлить до конца 2024 года ряд послаблений для инфраструктурных организаций финансового рынка, в частности, право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, говорится в сообщении регулятора.

Так, инфраструктурные организации смогут не раскрывать сведения о структуре собственности и составе акционеров, аффилированных лицах, членах органов управления и иных должностных лицах, а также существенных условиях реорганизации.

Кроме того, до конца следующего года планируется продлить специальный порядок выплаты доходов по облигациям российских и дружественных эмитентов, выпущенных по российскому праву, а также выплат дивидендов по акциям российских акционерных обществ без задействования иностранных учетных институтов.

Инфраструктурные организации также смогут продолжить использовать в целях исполнения регуляторных требований сведения, предоставленные НРД, "Интерфаксом" и "Сбондс.ру".

Помимо этого, планируется продлить временные требования для держателей реестра владельцев ценных бумаг в части открытия и ведения ими лицевых счетов отдельных нерезидентов, а также временные требования для депозитариев по учету прав на бумаги иностранных эмитентов в дружественных депозитариях, не соответствующих критериям Банка России.

Ряд послаблений, которые заканчивают свое действие в 2023 году, решено не продлевать. Среди них возможность для депозитариев и держателей реестра владельцев бумаг, не являющихся кредитными организациями, постепенно дисконтировать стоимость заблокированных активов при расчете собственных средств, а также неприменение мер воздействия к депозитариям, оказывающим услуги по учету прав на бумаги иностранных эмитентов, в случае их несоответствия требованиям к сроку ведения депозитарной деятельности.

Принятые меры сгладили негативный эффект введенных недружественными странами ограничений, а также позволили инфраструктурным организациям финрынка адаптироваться к новым условиям, считает регулятор.

Банк России НРД
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