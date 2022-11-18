Минпромторг предложил продлить квоты на экспорт удобрений из РФ до 31 мая 2023 года

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает продлить квоты на экспорт удобрений на период с 1 января до 31 мая 2023 года. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru.

Документ предусматривает введение нетарифных квот на экспорт азотных удобрений за пределы ЕАЭС в объеме 7 млн тонн, сложных - 4,9 млн тонн. В том числе, квота на вывоз аммиачной селитры составит 1,16 млн тонн, карбамида - 4,6 млн тонн, карбамидно-аммиачной смеси - 1,25 млн тонн, NPK-удобрений - 2,7 млн тонн, MAP - 1,74 млн тонн, сульфоаммофоса - 0,48 млн тонн.

Правительство РФ ввело квоты на экспорт азотных и сложных удобрений с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. В настоящее время эта мера действует по 31 декабря 2022 года.

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на прошлой неделе говорил, что квотирование экспорта удобрений из России может быть продлено на начало 2023 года, а индексации цен для внутреннего рынка, которая планировалась в декабре, не будет.

"Мы концептуально готовы пойти навстречу аграриям и сохранить пока прежний формат. Индексации цен для внутреннего потребления в этом году не будет, мы это решение перенесли на следующий год. Существующая система квотирования может также сохраниться на начало 2023 года, а весной тогда будем принимать дальнейшие решения", - отмечал Мантуров.