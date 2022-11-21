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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

ЦБ определил условия вывоза более $10 тыс. в валюте уполномоченными банками и ВЭБ.РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ определил случаи, в которых уполномоченным банкам и госкорпорации ВЭБ.РФ разрешено вывозить наличную валюту сверх установленного лимита в $10 тыс. (или эквивалент), говорится в сообщении регулятора.

"Вывоз наличной иностранной валюты иными юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках внешнеторговой деятельности, а также для предоставления или возврата займов (свыше $10 тыс. - ИФ) не предусмотрен. Из-за санкций поступление наличной иностранной валюты в страну ограничено", - отмечает ЦБ.

Банк России в середине октября в соответствии с указом президента РФ получил полномочие выдавать разрешения на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс. Выдача этих разрешений осуществляется в порядке и в случаях, определенных советом директоров ЦБ.

Свежее решение совета директоров Банка России предусматривает, что уполномоченные банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты, достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции.

В случае если последующий ввоз наличной иностранной валюты в таком же объеме не предусмотрен, а также для вывоза ветхих купюр потребуется получать разрешение Банка России, отмечает регулятор.

Уполномоченные банки и ВЭБ.РФ могут получить разрешение и на вывоз наличной иностранной валюты для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Но только при условии обратного ввоза такой же суммы наличной иностранной валюты, подчеркивает ЦБ.

ЦБ РФ
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