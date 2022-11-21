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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

В ФНС оценили поступление налогов в консолидированный бюджет в 2022 году в 33 трлн руб.

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ по итогам 2022 года составит порядка 33,3 трлн рублей, к 1 ноября их объем вырос на 18% - до 27,4 трлн рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Поступления за 10 месяцев составляют 27,4 трлн рублей, это на 18% больше, чем в прошлом году. Если говорить о региональных бюджетах, то это плюс 15%, а если о федеральном, то это плюс 20%", - сказал он.

"В принципе, мы идем достаточно неплохими темпами. Мы также рассчитываем на то что эти темпы сохраним и по концу года и преодолеем, по сути, рубикон в 30 трлн рублей, и консолидированный бюджет у нас будет, мы надеемся, 33,3 трлн рублей", - отметил Егоров.

ФНС России Даниил Егоров
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