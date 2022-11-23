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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Маск рассматривает Южную Корею в качестве одного из главных направлений для инвестиций

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американский миллиардер и глава Tesla Inc Илон Маск рассматривает Южную Корею в качестве одного из основных направлений для инвестиций, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на местные власти.

Маск и президент Юн Сок Ёль провели онлайн-встречу, сообщила администрация южнокорейского лидера. Глава Tesla сказал, что примет решение об инвестициях после масштабной оценки условий, включая рабочую силу и технологии.

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Миллиардер также изложил планы по строительству еще одного завода Gigafactory в Азии для производства электромобилей. Основное предприятие Tesla в регионе расположено в китайском Шанхае, недавно оно увеличило производственные мощности до около 1 млн электромобилей в год.

Маск также выразил готовность активно инвестировать в инфраструктуру для зарядки электромобилей в Южной Корее, говорится в сообщении администрации. Кроме того, он готов существенно расширять сотрудничество с южнокорейскими компаниями в цепи поставок.

Tesla уже закупает многочисленные компоненты, производимые в республике, в том числе от LG Energy Solution Ltd., своего давнего поставщика аккумуляторов.

Южная Корея является родиной двух автопроизводителей, входящих в число крупнейших в мире, - Hyundai Motor Co. и Kia Corp., а также еще нескольких производителей аккумуляторов, включая SK On Co. и Samsung SDI Co. Власти страны считают сферу производства электромобилей, перезаряжаемых батарей и полупроводников ключевыми драйверами роста экономики.

Илон Маск Южная Корея
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