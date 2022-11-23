Объем банковских операций без согласия клиентов в III квартале вырос до 4 млрд руб.

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Количество операций без согласия (ОБС) клиентов в третьем квартале 2022 года снизилось до 230 тысяч случаев, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом их объем вырос на 24% – до 4 млрд рублей, следует из обзора Банка России.

Доля социальной инженерии выросла на 13 п.п. – до 54,1%. Заметный рост отмечается в июле-сентябре, особенно при оплате товаров и услуг в интернете, отмечает ЦБ. Доля возвращенных средств в III квартале снизилась до 3,4%, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В III квартале Банк России инициировал блокировку более 280 тыс. телефонных номеров, которые использовались мошенниками, что в 10 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года. ЦБ также направил регистраторам доменных имен информацию о 940 интернет-ресурсах, используемых мошенниками, и передал в генпрокуратуру данные почти о трех тысячах доменов для их блокировки.

Количество операций без согласия клиентов через банкоматы, терминалы и импринтеры в первом квартале 2022 года выросло до 39,2 тыс. ед., что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, их объем снизился на 16% - до 390 тыс. рублей. Доля возвращенных средств от объема выросла на пол процента - до 3,4%.

Число ОБС по каналу безналичной оплаты в III квартале снизилось почти на 40% - до 110,3 тыс. единиц. Их объем уменьшился на 34,2% - до 592,3 млн рублей. Доля возвращенных средств уменьшилась почти на 10 п.п. - до 13,7%.

Количество операций без согласия клиентов по каналам дистанционного банковского обслуживания физических лиц увеличилось до 79,2 тыс. единиц, что на 52% больше, чем в третьем квартале 2021 года. Объем операций вырос почти в два раза - до 2,7 млрд рублей. Доля возвращенных средств от объема снизилась с 1,5% до 1%.

Число ОБС по каналу дистанционного банковского обслуживания юридических лиц выросла более чем в два раза - до одной тысячи случаев. Объем операций также вырос почти вдвое - до 268,3 млн рублей. Доля возвращенных средств выросла до 4,6% (0,4% за аналогичный период прошлого года).