ЦБ отметил сокращение суммы денег, похищенных мошенниками у клиентов банков

Случаев применения социальной инженерии стало чуть меньше

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года мошенники похитили к клиентов российских банков 3,6 млрд рублей, на 20% меньше, чем в I квартале (4,5 млрд рублей), сообщил Банк России.

Вернуть клиентам банков удалось 4,5% от общего объема похищенных средств, то есть около 163 млн рублей. Кроме этого, банки отразили 6,5 млн атак на счета клиентов (2,7 млн атак в I квартале) и предотвратили хищение 911 млрд рублей (712 млрд рублей в январе-марте).

Количество операций без согласия клиентов (ОБС) выросло на 11% - до 279,7 тысячи (252,1 тысячи в I квартале). Доля социальной инженерии снизилась на 3 п.п. - до 46,5%.

Большего всего средств во II квартале у физлиц было похищено с банковских карт - 1,7 млрд рублей (244,6 тысячи мошеннических операций), а также с помощью онлайн-банкинга - 1,02 млрд рублей (12,9 тысячи операций). Через Систему быстрых платежей было похищено 767,9 млн рублей (20 тысяч операций), при этом доля социальной инженерии составила 57,9%.

Объем средств, похищенных со счетов юрлиц, во II квартале снизился на 11,1% и составил 91,1 млн рублей (642 операции). Доля возмещенных средств снизилась на 3 п.п. - до 12,5% и составила около 11,4 млн рублей. Доля социальной инженерии выросла на 3 п.п - до 26,9%.

Во II квартале регулятор инициировал блокировку 276,8 тысячи телефонных номеров, которые использовались мошенниками. Наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или якобы работников банков, отмечает ЦБ.

Кроме того, Банк России выявил 8056 сомнительных интернет-ресурсов и передал информацию о них в Генпрокуратуру и регистраторам доменных имен для последующей блокировки. При этом число фишинговых атак сократилось почти на 40% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала, отмечается в обзоре.