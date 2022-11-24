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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Регуляторы США нашли изъяны в антикризисном плане только у Citigroup

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) и Корпорация по страхованию депозитов (FDIC) США рассмотрели антикризисные планы восьми крупнейших банков страны и выявили недостатки только у Citigroup Inc.

Как говорится в пресс-релизе регуляторов, проблемы с качеством и управлением данными в Citi могут негативно сказаться на его способности предоставлять своевременную и точную информацию в период финансового стресса.

Регуляторы завершили оценку так называемых "прижизненных завещаний" (living wills), которые должны содержать описание действий финкомпаний на случай непредвиденного краха. Таким образом регуляторы обеспечивают возможность быстрого и беспроблемного закрытия банков согласно законодательству о банкротстве в случае кризиса, не привлекая бюджетные средства для их спасения.

ФРС и FDIC ранее выявили определенные недостатки в планах за 2019 год у Bank of America Corp., Bank of New York Mellon, Citi, Morgan Stanley, State Street Corp. и Wells Fargo & Co.. В сообщении регуляторов отмечается, что банки успешно устранили эти недочеты в планах за 2021 год.

В восемь крупнейших банков страны входят также Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase & Co.

Принятый в 2010 году закон Додда-Фрэнка требует от финкомпаний наличия надежных схем прохождения процедуры банкротства без каких-либо затрат для налогоплательщиков. ФРС и FDIC должны одобрить "прижизненные завещания", иначе в отношении банков могут быть введены более жесткие требования или санкции, в том числе повышенные требования к капиталу и ограничения на определенные виды деятельности.

США Citigroup
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