Мантуров подчеркнул, что ограничения экспорта должны быть обоснованными

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Решение об ограничении экспорта той или иной продукции, по аналогии с обогащенным ураном, должно учитывать как степень воздействия на внешние рынки, так и возможные последствия для российских предприятий и регионов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров "Интерфаксу" в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

"Это зависит от того, во-первых, насколько они (ограничения - ИФ) чувствительны для внешних рынков, потому что (....) что-то можно быстро восстановить, что-то нам самим невыгодно закрывать, потому что это и моногорода, и предприятия, и в бюджеты регионов поступления. Поэтому все должно быть всегда разумным в принятии решений", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, изучает ли сейчас РФ возможность введения новых ограничений на экспорт стратегического сырья, первый замглавы правительства отметил, что анализ целесообразности поставок за рубеж той или иной продукции - рутинная деятельность, проводимая, в том числе, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

"Для этого есть комиссия ФСТЭК, которая рассматривает вообще изначально экспортную номенклатуру для принятия последующего решения. Поэтому это не то, что кто-то сидит и думает, чтобы закрыть или открыть. Наоборот мы изначально должны рассматривать все на предмет экспорта", - пояснил Мантуров.

В качестве примера он привел ограничения на вывоз за пределы РФ оборудования, в том числе, для обслуживания и ремонта, введенные с февраля 2022 года "имея в виду, чтобы ничего лишнего не вывезти".

В сентябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья, такого как уран, никель, титан и ряда других, при условии, что это не будет наносить вред экономике РФ. "Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья - по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту - почти 23%, по алмазам - почти 55%. (...) Посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, - к нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать", - сказал глава государства на совещании с членами кабмина.

В ноябре правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Решение принято по указанию президента РФ Владимира Путина в ответ на введенное США на 2024-2027 гг. ограничение, а с 2028 г. - запрет на импорт российской урановой продукции, поясняли в правительстве РФ.