Китайский ЦБ снизит норму резервирования для банков на 0,25 п.п. с 5 декабря

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая снизит норму резервирования для банков на 0,25 п.п. с 5 декабря, что, как ожидается, высвободит ликвидность на общую сумму 500 млрд юаней ($70 млрд) в финансовой системе.

Норматив резервных требований для крупных банков составит 11%, что является минимумом с середины 2007 года, сообщила пресс-служба НБК.

Средний норматив резервных требований в банковском секторе страны будет составлять 7,8%.

"Целью снижения нормы резервирования является поддержание достаточного объема ликвидности в финансовой системе и оказание поддержки реальной экономике", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, китайский ЦБ рассчитывает, что этот шаг поддержит банки в кредитовании отраслей экономики, пострадавших в результате пандемии COVID-19.

Уменьшение норматива резервных требований было ожидаемым, поскольку ранее на этой неделе китайские власти предупредили о возможности такого шага наряду с другими стимулирующими мерами.

Норма резервирования в Китае понижена второй раз в этом году, в апреле она также была уменьшена на 0,25 п.п. для большинства банков.