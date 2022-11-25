Лес сажают - миноритарии летят. Кейс

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Верховному суду РФ предстоит рассмотреть спор между создателями российского интернет-сервиса по посадке лесов, который позволяет в несколько кликов заказать и оплатить посадку саженцев. Согласно судебной картотеке, ВС РФ определит, вправе ли миноритарный совладелец компании взыскать убытки с мажоритария, создавшего параллельный бизнес.

Речь идет о проекте, первые шаги которого сопровождались максимальной публичностью: в июне 2014 года президент Владимир Путин во время форума, организованного Фондом развития интернет-инициатив, публично воспользовался этим сервисом, приобретя шесть тысяч саженцев для восстановления леса в национальном парке "Мещера" на стыке Московской, Владимирской и Рязанской областей. С тех пор проект, начинавшийся как Maraquia, а теперь работающий под слоганом "Подари лес другу", прошел через различные корпоративные пертурбации, но реализуется и сейчас - его партнерами выступают ВТБ и Почта банк.

Птенцы гнезда Зворыкинского

Проект Maraquia появился в начале 2010-х годов. Весной 2012 года было создано ООО "Маракуйя", учредителями которого, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выступили Александр Платонов (64%), Мария Макарова, являющаяся, согласно более поздним судебным документам, его женой (30%), Сергей Ковалев (5%) и Александр Киселев (1%). Журнал Forbes писал, что инициатор проекта Платонов окончил университет в Анкаре, в Москве работал в "Кредит Европа Банке" (актив турецкого конгломерата FIBA Holding), организовывал приезд зарубежных предпринимателей в Россию в рамках "Зворыкинского проекта" (программа Федерального агентства по делам молодежи в сфере инновационной деятельности, свернутая в 2013 году). По информации Forbes, Ковалев, владелец IT-разработчика KR Digital, также был вовлечен в эту программу, Макарова работала в Росмолодежи, а с Киселевым Платонов был знаком со времен учебы в Турции.

В том же 2012 году инвесторами проекта стали партнеры Bright Capital Борис Рябов и Михаил Чучкевич, а также владелец группы компаний "Даурия" Михаил Кокорич. Они вложили в общей сложности $450 тыс., говорил в мае 2014 года Платонов в интервью The Village (этот медиа-ресурс в настоящий момент в РФ заблокирован).

Чучкевич получил в проекте 7,68%, Рябов - 2,87%, Кокорич - 3,33%. Платонов сохранил контрольный пакет (57,41%), доли Ковалева, Макаровой и Киселева стали одинаковыми - по 9,57%, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс".

Что с него возьмешь?

В первом полном году своей работы, 2013-м, "Маракуйя" заработала выручку в размере 7,2 млн рублей, но потом деятельность этой компании, согласно "СПАРК-Интерфакс", сошла на нет. В 2014 году выручка снизилась до 2,4 млн рублей, в 2015-м - до 797 тыс. рублей. На протяжении этих лет компания была убыточной, накопленный убыток к концу трехлетки составил 18,47 млн рублей. Позднее данные не раскрывались.

Между тем в ноябре 2014 года Макарова и Ковалев создали новое юрлицо - ООО "Маракуйя Глобал". Первая получила 90,43% в капитале этой компании, второй - 9,57%.

Сторонние инвесторы среди совладельцев представлены не были. Кокорич осенью 2020 года говорил Forbes, что доли в бизнесе "Маракуйи" у них никто не выкупал. "Мы пытались писать, звонить, но на наши письма не отвечали. В итоге просто смирились и ничего требовать не стали. Права инвесторов в России почти никак не защищены. Что с [Платонова] возьмешь? Ничего. Судиться тоже не было смысла", - сказал он.

"Интерфакс" задал Платонову через пресс-службу вопрос, действительно ли он не отвечал инвесторам. Он на него не ответил, но обратил внимание агентства на то, что через короткий срок после учреждения "Маракуйи" Кокорич уехал в США из-за вероятности уголовного дела в России по "Даурии Аэроспэйс", а Чучкевич оказался в СИЗО по делу Российской венчурной компании.

"Я не давал моральную оценку случившемуся с учредителями, поэтому посчитал необходимым сохранить компанию. ООО "Маракуйя" существует по сей день, доли всех участников сохранены, и если участники общества пожелают и решат, что у нее есть экономические перспективы, то уже завтра можно взяться за руки и развивать", - добавил Платонов.

Подари другу

В августе 2015 года "Маракуйя Глобал" заключила с входившим в группу ВТБ Лето банком (уже вскоре, в 2016 году, на его базе был создан Почта-банк) контракт на оказание услуг в рамках партнерского участия в восстановлении национальных лесных парков на территории РФ, говорится в материалах арбитражного дела. Акция действовала под названием "Подари лес другу", свидетельствуют материалы СМИ.

Уже в 2015 году выручка у новой компании была больше, чем у простой "Маракуйи" в ее лучший год: 12,96 млн рублей. В 2016 году "Маракуйя Глобал" принесла владельцам прибыль в 3,4 млн рублей при выручке в 76,83 млн рублей. На следующий год деятельность компании тоже оказалась в плюсе - 9,77 млн рублей, но выручка сократилась до 12,52 млн рублей, а в 2018-2019 годах компания демонстрировала убыток при снизившейся почти в 10 раз выручке, говорят данные "СПАРК-Интерфакс".

Параллельно случилось то, что Ковалев в последовавших затем судебных разбирательствах назвал "частичной заменой организаций". В судебных документах говорится, что на сайте maraquia.com контактные данные "Маракуйи Глобал" были заменены на информацию об ООО "Лаборатории Леса". Этой же компании в январе 2019 года Макарова от лица "Маракуйи Глобал" продала за 10 тыс. рублей права на товарный знак Maraquia. Позже "Лаборатории Леса" зарегистрировали товарные знаки Treeography и "Триография" и сейчас ведут деятельность под этими брендами: сайт maraquia.com переадресовывает на treeography.com.

Платонов не ответил на вопросы "Интерфакса" о причинах замены бренда Maraquia на Treeography и обстоятельствах определения цены товарного знака Maraquia при покупке его "Лабораториями Леса".

"Лаборатории Леса" были созданы в ноябре 2016 года. Сначала единственным учредителем был Максим Шилов, затем 25% перешло к структуре участника списка долларовых миллиардеров по версии Forbes Сергея Генералова - ООО "Промышленные инвесторы". Потом, в январе 2021 года, единственным владельцем "Лабораторий Леса" стал уже упоминавшийся выше инициатор проекта Платонов.

Спор за товарный знак

Ковалев, действуя как миноритарный совладелец от имени "Маракуйи Глобал", одержал победу в суде в споре с "Лабораториями Леса" за товарный знак Maraguia. В 2021 году он сумел доказать, что отчуждение бренда произошло по заниженной цене, так как его рыночная стоимость, согласно оценке экспертов ООО "Новые горизонты", была 1 млн рублей. В результате суды трех инстанций признали недействительным договор отчуждения исключительного права на товарный знак.

"Генеральный директор Макарова М.В., действуя от имени общества "Маракуйя Глобал" при заключении спорной сделки, не могла не осознавать, что отчуждение исключительного права на товарный знак лишает названное общество возможности использовать его в своей деятельности, что привело к уменьшению выручки общества "Маракуйя Глобал" и увеличению выручки общества "Лаборатории Леса" за счет перераспределения клиентского спроса", - указал Суд по интеллектуальным правам.

Также он согласился с выводом нижестоящих судов, что отчуждение исключительного права на товарный знак причинило "Маракуйе Глобал" ущерб.

Второй процесс

После этого Ковалев, опять от лица "Маракуйи Глобал", попытался взыскать с Макаровой и "Лабораторий Леса" 105,62 млн рублей убытков в виде упущенной выгоды. Их размер он обосновывал со ссылкой на заключение специалиста ООО "ОК "ВЕТА". Заявленная сумма примерно соответствует выручке, которую "Маракуйя Глобал" могла бы получить в 2017-2019 годах - исходя из показателей 2016 года.

Однако на этот раз судебную тяжбу Ковалев проиграл в трех инстанциях. Арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что истец не доказал противоправность поведения Макаровой и факт причинения убытков компании на заявленную сумму.

По поводу претензий к "Лабораториям Леса" суд высказался в том ключе, что у Ковалева как совладельца "Маракуйи Глобал" нет права взыскивать убытки с этого ответчика. Действующее регулирование ограничивает участников ООО правом предъявлять претензии к членам совета директоров или наблюдательного совета своей компании, ее гендиректору, членам коллегиального исполнительного органа или управляющим (статья 44 закона об ООО, статья 53.1 Гражданского кодекса РФ), но "Лаборатории Леса" не являлись таким лицом.

"При этом вне зависимости от наличия либо отсутствия у заявителя права на предъявление требований в самом исковом заявлении отсутствуют сведения о том, какие именно действия ООО "Лаборатории Леса" и его работников повлекли или могли повлечь возникновение на стороне ООО "Маракуйя Глобал" убытков в виде упущенной выгоды, в том числе доказательства совершения любых неправомерных действий, которые могут повлечь перераспределение клиентской базы, включая недобросовестную рекламу, переманивание работников и контрагентов", - написала апелляция.

С этим согласилась и кассация.

"Во всех трех инстанциях суды справедливо отказали всем выводам Сергея Ковалева, потому что увидели из выписок ФНС, что выручка "Лабораторий Леса" не выросла, а упала в 2 раза после покупки товарного знака", - сказал "Интерфаксу" Платонов.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", финансовые показатели "Лабораторий Леса" таковы:

Годы Выручка (тыс. руб.) Чистая прибыль (тыс. руб.) 2016 0 -2 871 2017 107 100 19 140 2018 166 673 58 312 2019 80 969 9 074 2020 71 262 19 863 2021 22 690 2 877

Реанимация института убытков?

Теперь Ковалев пытается переломить исход спора в ВС РФ. В своей жалобе он среди прочего указывает, что нижестоящие инстанции не учли выводы судов в предшествующем споре за товарный знак.

Судья ВС РФ Елена Борисова сочла, что жалоба должна быть передана на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Заседание назначено на 6 декабря.

"На сегодняшний день существует два основных варианта защиты прав на товарный знак. Первый и наиболее часто используемый - взыскание компенсации за нарушение прав. Как правило, именно такой вариант оказывается самым эффективным. Второй - взыскание убытков. Этот вариант используется крайне редко: механизм оказывается нерабочим и фактически блокируется из-за сложностей доказывания факта причинения убытков и их размера", - рассказывает адвокат, старший юрист юрфирмы BGP Litigation Анастасия Дудко.

Однако в рассматриваемом споре убытки взыскиваются не в связи нарушением прав на товарный знак, обращает внимание Дудко, в нем будет решаться вопрос об оценке упущенной выгоды в связи с отчуждением прав на него. По ее мнению, по итогам рассмотрения дела суды могут сделать вывод о том, что ситуация в целом привела к убыткам, и дать их оценку. "Это, по сути, может стать шагом к формированию стандартов ситуаций, в которых можно говорить об убытках из-за нарушения исключительных прав, и выработке подходов к их расчетам. Возможно, выводы судов позволят реанимировать использование института убытков для защиты исключительных прав, в результате чего защита будет более эффективной", - надеется Дудко.