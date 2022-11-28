Цены на нефть падают на фоне протестов в Китае

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть падают в понедельник на фоне общего снижения аппетита инвесторов к риску в связи с информацией о проходящих в Китае акциях протеста против ковидных ограничений.

Как сообщает Bloomberg, акции протеста прошли в городах по всей стране, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19.

Это способствует укреплению доллара США, что снижает привлекательность инвестиций в сырье, а также повышает вероятность еще более существенного ужесточения ограничений китайскими властями, отмечает агентство.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в понедельник составляет $81,31 за баррель, что на $2,32 (2,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,71 (2%), до $83,63 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $2,31 (3,03%), до $73,97 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,66 (2,1%), до $76,28 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 4,8%.

"Перспективы нефтяного рынка остаются неблагоприятными, и события этих выходных в Китае не добавляют позитива", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках ING Groep NV в Сингапуре.

Согласно прогнозу аналитической компании Kpler, спрос на нефть в КНР в четвертом квартале уменьшится до 15,11 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 15,82 млн б/с годом ранее.