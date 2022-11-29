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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Сечин заявил, что поставки СПГ из России в КНР могут достичь объемов экспорта по трубопроводу

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Китай является перспективным направлением экспорта российского СПГ, в перспективе его поставки могут достичь тех же объемов, что и по трубопроводу, сообщил ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве.

"Не менее перспективным является рост поставок в Китай российского сжиженного природного газа. Сегодня из России в Китай экспортируются сравнительно небольшие объемы СПГ, но в дальнейшем объемы поставок сжиженного газа могут быть сопоставимы с поставками в рамках трубопроводных проектов", - сказал Сечин.

По его словам, ожидается, что в 2022 году по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай будет поставлено свыше 15 млрд куб. м газа.

Сечин добавил, что в перспективе китайский газовый рынок будет демонстрировать самые высокие темпы роста в мире. По его словам, в настоящее время потребление природного газа в КНР составляет 380 млрд куб. м., к 2040 году оно вырастет вдвое - до 660 млрд куб. м.

"Объемы трубопроводных поставок газа из России в Китай уже в обозримом будущем превысят 100 млрд куб. м в год. При этом возможности российской ресурсной базы существенно превышают эти объемы. Речь идет как о запасах газа Западной Сибири, перенаправляемых с европейских направлений, так и об обширной ресурсной базе на востоке России", - сказал Сечин.

Он отметил, что только запасы газа "Роснефти" в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которые могут быть потенциально поставлены в направлении Китая, превышают 2 трлн куб. м.

Китай Россия СПГ Игорь Сечин Сила Сибири
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