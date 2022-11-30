Предприятия РФ в сентябре получили убыток впервые с марта 2021 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-сентябре 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 20 трлн 156,1 млрд рублей, что на 2,7% меньше, чем за тот же период 2021 года, говорится в сообщении Росстата со ссылкой на оперативные данные.

В сентябре сальдированный убыток российских предприятий составил 728,4 млрд рублей против прибыли годом ранее в размере 3 трлн 074,5 млрд, следует из данных статистического ведомства.

Последний раз российские предприятия заканчивали месяц с отрицательным финансовым результатом в марте 2021 года (до этого совокупный убыток превышал прибыль в январе 2015 года, еще ранее - в декабре 2008 и январе 2009 гг.).

Всего в январе-сентябре 2022 года 41,1 тыс. организаций получили прибыль в размере 25 трлн 092,1 млрд рублей, что на 10,8% превышает значение соответствующего периода предыдущего года; убыток получили 16,4 тыс. организаций на сумму 4 трлн 936,0 млрд рублей, что в 2,6 раза превышает значение января-сентября 2021 года.

Доля организаций, получивших прибыль в январе-сентябре 2022 г., составила 71,5% (в январе-сентябре 2021 г. - 72,7%).

Подробности по отраслям

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых сократилась за девять месяцев 2022 года на 4,1% и составила 4 трлн 671,7 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель упал на 28,4% - до 1 трлн 741,2 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за январь-сентябрь 2022 г. составила 6 трлн 787,3 млрд рублей (рост на 6,9%).

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль составила 4 трлн 268,4 млрд рублей (снижение на 3,2%).

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам девяти месяцев 2022 года достигла 540,1 млрд рублей (рост на 3,5%), в строительстве - 274 млрд рублей (рост в 2,1 раза), в сфере транспортировки - 1 трлн 290,6 млрд рублей (рост в 1,54 раза).

Значительное снижение объемов сальдированного финансового результата наблюдается в добыче нефти и природного газа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сахалинская область), оптовой торговле (Санкт-Петербург, Ярославская область). Убыток получен организациями по производству, передаче и распределению пара и горячей воды, кондиционированию воздуха (Красноярский край, Москва), почтовой связи и курьерской деятельности (Москва), в научных исследованиях и разработках (Москва, Красноярский край).

Наиболее высокие темпы роста сальдированного финансового результата в январе-сентябре 2022 г. по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. сохраняются в производстве и распределении газообразного топлива (Амурская область, Краснодарский край), грузовых перевозках железнодорожным транспортом (Москва, Республика Башкортостан), строительстве (Москва, Санкт-Петербург) и в добыче угля (Кемеровская область, Республика Саха (Якутия)). Как сообщалось, в целом за 2021 г. сальдированная прибыль предприятий РФ выросла в 2,6 раза - до 29 трлн 649,8 млрд рублей.