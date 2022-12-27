В кабмине выразили обеспокоенность падением финрезультата компаний РФ почти на 10%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация со снижением сальдированного финансового результата компаний РФ почти на 10% "очень сильно" беспокоит правительство, так как влияет на динамику инвестиций, эту проблему нужно будет решать, считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Очень беспокоит сейчас просадка реального сектора по прибыли или по сальдированному финансовому результату. Где-то примерно сейчас по сравнению с прошлым годом минус 8 - минус 10% (за январь-октябрь 2022 года - ИФ). Но там у нас в отрыв (в рост - ИФ) сейчас пошло строительство, а именно самый большой рост по прибыли - это стройка. Если снять (исключить из расчета - ИФ) еще стройку, потому что там рост прибыли, я бы сказал, такой не очень естественный - не соответствует масштабам самого строительства, там и стоимость квадратного метра сыграла свою роль, хотя сейчас стоимость стала снижаться, - то будет еще сильнее падение", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"А это означает, что проблемы с инвестициями: у нас больше 50% финансирования инвестиций - это собственные средства компаний. Если прибыль проседает, значит в инвестициях тоже будет просадка. Поэтому это тоже проблема, которую пока решить не удалось и нам предстоит ее тоже решать", - подчеркнул Белоусов.

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