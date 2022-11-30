ЦБ РФ начнет в 2023 г. сворачивать меры поддержки некредитных финансовых организаций

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал перечень регулятивных мер, введенных в 2022 году в период высокой волатильности на финансовых рынках, которые планирует с начала 2023 года отменить, часть мер будет модифицирована и продлена, запланировано и введение дополнительных мер для поддержки банковского сектора, а также некредитных финансовых организаций (НФО).

При этом регулятор оговорил, что ряд мер для кредитных организаций планируется распространить и на НФО, но для НФО опубликованный перечень является неисчерпывающим - позднее будет опубликован в отдельных пресс-релизах. Совет директоров ЦБ РФ примет соответствующие решения в рамках специальных полномочий. Кроме того, будут изданы информационные письма, а также внесены изменения в нормативные акты.

В частности, регулятор не собирается продлевать для участников рынка возможность фиксации валютных курсов, стоимости ценных бумаг и имущества (для целей пруденциального регулирования), а также справедливой стоимости ценных бумаг и отдельных финансовых инструментов (для целей бухгалтерского учета) в связи с постепенной стабилизацией финансового рынка и с учетом введения ряда новых мер поддержки, в том числе поэтапного формирования резервов по заблокированным активам.

ЦБ намерен ввести для кредитных организаций 10-летнюю рассрочку по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам, на распоряжение которыми из-за санкций наложены явные ограничения и по которым нет альтернативных источников возмещения (корсчета, межбанковские кредиты, иные требования к иностранным банкам, кредиты и прочие требования, в том числе из облигаций к заемщикам из стран, которые ввели блокирующие санкции, вложения в дочерние организации в этих странах, совершенные платежи по еврооблигациям, которые заблокированы в Euroclear/Clearstream, а также валютные счета в НРД). Аналогичное решение планируется и в отношении НФО.

Для кредитных организаций - расчетных депозитариев и небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов будут определены дополнительные требования в отношении учета заблокированных активов при расчете обязательных нормативов, резервов и выплаты дивидендов с учетом особенностей осуществления ими инфраструктурных функций.

В модифицированном виде планируется продлить ограничение на раскрытие финансовой отчетности с переходом от запрета ее раскрытия к обязательному раскрытию в ограниченном формате.

Также до 1 июля 2023 года будет продлено право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о реорганизации, структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах организаций, о лицах, контролирующих их, о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.

До конца 2023 года будет продлено действие рекомендаций кредиторам по работе с заемщиками в части реструктурирования кредитов, неначисления штрафов и пеней.