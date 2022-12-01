ЦБ заявил о готовности в крайнем случае выкупать ОФЗ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Банк России готов в случае крайней необходимости выкупать облигации федерального займа (ОФЗ), но пока считает вероятность ее появления довольно низкой, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Что касается выкупа ценных бумаг, мы, с одной стороны, всегда говорили, что в каком-то крайнем случае мы готовы на эту меру пойти, но, с другой стороны, этот крайний случай еще ни разу не наступал. Даже во время ковида, когда волатильность была очень высокая. Сам выкуп активов, особенно гособлигаций со стороны российского Центрального банка, может создать дополнительные риски финансовой стабильности, например, за счет того, что доверие к нашей денежно-кредитной политике может понизиться. Мы, конечно, взвешиваем все риски, и я считаю, что для нас вероятность такого рода исхода гораздо ниже, чем для других стран", - сказала она на пресс-конференции по Обзору финансовой стабильности.

Говоря о том, почему для других стран такой риск выше, Юдаева отметила, что "там много лет были очень низкие процентные ставки, и благодаря процентным ставкам очень сильно выросли долги, и не только государственные долги, хотя и государственные тоже, но и долги частного сектора, и, собственно, поэтому сейчас, когда процентные ставки растут, повышается вероятность долговых кризисов".

"При этом некоторые финансовые институты, как пенсионные фонды в Великобритании, могут оказаться очень сильно зависимыми от каких-то конкретных финансовых инструментов, поэтому могут возникать спиралевидные эффекты, когда падение на рынке вызывает проблемы у финансовых институтов - выход клиентов из некоторых видов фондов, например, те вынуждены продавать бумаги, эти бумаги еще больше давят на рынок, рынок еще больше падает, и возникают существенные риски финансовой стабильности", - пояснила первый зампред ЦБ.

"Мне кажется, у нас такие ситуации вряд ли будут возникать, в том числе, потому что у нас рынки гораздо меньше по своим размерам, и такого рода финансовые институты, которые создают эти уязвимости, пока еще гораздо меньше развиты, и процентные ставки у нас традиционно были выше, чем в других странах, и поэтому в принципе ситуация не развивалась в этом направлении", - отметила она.

Также, отвечая на вопрос, рассматривает ли ЦБ возможность обмена евробондов РФ на ОФЗ, Юдаева отметила: "Да, мы обсуждаем последствия, пытаемся оценивать последствия для финансового сектора от различных сценариев".

Ранее министр финансов Антон Силуанов, комментируя заложенное на 2023 год право Минфина проводить операции обмена евробондов на новые ОФЗ номинальной стоимостью до 800 млрд рублей, отметил, что эта опция появилась в результате диалога с банками, но консенсуса по условиям потенциальной сделки с ними пока нет. "Мы знаем такие обращения (на тему возможного обмена - ИФ) в первую очередь от финансовых организаций, от банков. Предложения решить вопрос открытой валютной позиции. То есть большие объемы (средств - ИФ) наших финансовых институтов вкладывались в еврооблигации, в бумаги с иностранным участием. Предложение заключается в том, чтобы обменять эти вложения на российские, выпуски российских бумаг. Мы встречались с рядом банков на этот счет", - сказал он.

"Но наше предложение заключалось в следующем: мы готовы обменять, сделать обмен, но исходя из тех цен на еврооблигации, которые сегодня складываются на рынке. Не все устроило среди наших предложений наших банкиров", - отметил министр. По его словам, Минфин готов "в этом направлении двигаться", но действуя "исходя из тех цен, которые складываются на эти активы".