"Транснефть" увеличит мощность на нескольких участках транссибирских магистралей

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "Транснефть - Западная Сибирь" в ближайшее время планирует провести масштабную реконструкцию Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС).

"Ачинская ЛПДС является ключевым узлом транссибирской нефтепроводной магистрали, где прием сырья осуществляется по двум нефтепроводам с месторождений Западной Сибири. Масштабная реконструкция необходима для увеличения пропускной способности нефтепроводов Омск - Иркутск, Анжеро-Судженск - Красноярск, Красноярск - Иркутск до 65 млн т в год на участке от Анжеро-Судженска до Ачинска и до 58 млн т в год на участке от Ачинска до Тайшета", - сообщается в корпоративном журнале "Трубопроводный транспорт нефти" (ТТН).

Ежегодно магистральные насосы Ачинской ЛПДС прокачивают почти 60 млн т нефти, включая поставки на Ачинский нефтеперерабатывающий завод, полностью закрывая потребности НПЗ в сырье.

На Ачинской ЛПДС возведут 4 производственных здания общей площадью почти 2 тыс. кв. м, 17 основных сооружений, в том числе насосную с четырьмя магистральными насосами российского производства (производительность каждого - до 8 тыс. куб. метров в час).

Помимо этого, будет обновлена производственная инфраструктура других перекачивающих станций. "На Анжеро-Судженской и Рыбинской ЛПДС, Мариинской, Кемчугской и Пойменской НПС, НПС "Каштан" и "Вознесенка" заменят роторы магистральных насосов. На Рыбинской ЛПДС и Мариинской НПС построят новые системы плавного пуска электродвигателей по частоте. Технологические трубопроводы аварийного сброса Рыбинской ЛПДС дооснастят автоматизированной запорной арматурой", - уточняет ТТН.