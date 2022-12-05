Рубль подешевел к доллару и евро на фоне действия "потолка" цен на нефть

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях вступления в силу "потолка" цен на российскую нефть.

Курс доллара США составил 62,35 руб. в 19:00, что на 35 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,99 руб., подорожав на 99,75 копейки. Ранее евро превышал 66 руб. впервые с 6 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 64,14 копейки - до 63,99 рубля. Курс китайского юаня вырос на 12,5 копейки - до 8,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро по итогам первых торгов недели после того, как в субботу Совет ЕС принял решение установить верхний предел цен на нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря.

Функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке. Лимит будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных МЭА.

Кроме того, запрещается предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. Исключение - если топливо было продано по цене не выше определенного потолка.

Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

Россия в ответ заявила, что прорабатывает механизм запрета на применение новых санкций ЕС, а также напомнила, что не исключает снижения нефтедобычи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия не намерена признавать введенный Западом потолок цен на нефть из РФ. "Решение (по ответным мерам со стороны РФ - ИФ) готовится. Разумеется, очевидным является одно. Никаких потолков мы признавать не будем", - сказал Песков журналистам в понедельник.

У него также спросили, стоит ли миру готовиться к повышению цен на нефть. "Изменится (ситуация с ценами - ИФ). Очевидным и неоспоримым является то, что принятие этих решений - шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков", - заявил представитель Кремля.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам ноября 2022 года составило минус 90,2 млрд руб., сообщил Минфин РФ в понедельник.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в декабре в размере 176,1 млрд руб. Таким образом, с учетом отклонения в ноябре совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов оценивается в 85,9 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

Девятый пакет санкций

Дипломаты ЕС обсуждают девятый пакет санкций против РФ, в него могут включить 180 позиций, сообщает в понедельник Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации издания, в ЕС обсуждают меры в отношении технологического и финансового секторов, а также сектора средств массовой информации.

Несколько дипломатов заявили, что соглашение может быть достигнуто относительно быстро - в преддверии заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС. Он состоится 12 декабря.

Валютный рынок

Доля валютного рынка в совокупном объеме торгов на "Московской бирже" в ноябре снизилась в рублевом эквиваленте до 19,8% с 20,8% в октябре, следует из данных торговой площадки. Это минимальное значение долевого показателя с 2009 года (период наблюдения). Максимальным показатель был в апреле 2009 года, тогда он составлял 59,4%.

В 2022 году наибольшего значения доля оборота валютного рынка в совокупном обороте биржи достигала в феврале - 34,2%. Этот уровень находится в диапазоне его колебаний за последние годы: в 2021 году - от 28,5% (сентябрь) до 35,7% (апрель), в 2020 году - от 33,4% (октябрь) до 36,7% (март), в 2019 году - от 33,6% (октябрь) до 41,8% (апрель), в 2018 году - от 36,7% (март) до 43,6% (январь).

Объем торгов на валютном рынке в ноябре 2022 года (14,79 трлн рублей рублевом эквиваленте) стал минимальным месячным показателем за без малого восемь лет, с января 2015 года, когда он составлял 14,259 трлн рублей.

Нефть

Цены на нефть растеряли дневной рост на вечерних торгах в понедельник и демонстрируют лишь небольшую разнонаправленную динамику. Ранее рынок активно рос благодаря ожиданиям восстановления спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений.

Более десятка крупных китайских городов, включая Пекин и Шанхай, объявили об ослаблении контроля за распространением коронавируса в разных масштабах с прошлой пятницы.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник составляет $85,74 за баррель, что на 0,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,16%, до $79,85 за баррель.

Трейдеры также оценивают решение Евросоюза и ряда других стран по потолку цен на российскую нефть.

Мнение экспертов

"Курс рубля незначительно ослаб с окончанием налогового периода: пара "доллар-рубль" торгуется выше 62 руб./$1. Минфин сообщил о невыполнении планов по нефтегазовым доходам в ноябре. Ситуация может усугубиться при сокращении поставок российских энергоносителей в следующем году. Таким образом, мы видим все больше предпосылок для среднесрочного ослабления рубля", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"В понедельник, 5 декабря, российский рубль продолжил слабеть. Рыночные эмоциональные реакции могут быть связаны с внешним негативом и принятым на уровне ЕС решением по "потолку" цены на нефть российского происхождения. Кроме того, значение имеет исполнение бюджета РФ в декабре на федеральном и региональном уровнях", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"В понедельник доллар продолжил укрепление, начатое на российском рынке с первых дней декабря. В утренние часы американская валюта была близка к отметке 62,5 руб., обновив максимум с 17 октября текущего года. В последующие часы пара "доллар-рубль" консолидировалась в достаточно узком диапазоне 62,1-62,3 руб./$1, однако ближе к окончанию рабочего дня доллар снова попытался протестировать уровень 62,4 руб. При этом курс евро в паре с рублем демонстрировал еще более заметное укрепление и во второй половине дня поднимался выше 66,1 руб., где в последний раз находился лишь в июне текущего года. Отметим, что рубль корректировался, несмотря на растущую нефть, и пребывал под давлением отсутствия аппетита к риску на глобальных рынках и реализации санкционных рисков в виде установления ценового потолка для российской нефти", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Итоги дня

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 декабря на 41 копейку, до 62,1849 руб., и увеличил курс евро на 53,37 копейки, до 65,5205 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 43,92 копейки по отношению к пятнице и составил 62,2085 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 43,45 копейки и составил 62,2316 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 767,921 млн, из которых $654,332 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 113,589 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 43,45 копейки, до 65,5643 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" прибавил 65,19 копейки, подорожав до 65,6137 руб. Объем торгов евро составил EUR953,564 млн, из которых EUR262,912 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR690,652 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 4 б.п., поднявшись до 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно пятницы и остались на отметках 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.