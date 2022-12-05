"Яндекс" получил президентское разрешение на докапитализацию дочернего банка

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Яндекс.Маркет Лаб", владеющее "Яндекс банком", получило разрешение на его докапитализацию.

Компания сможет приобрести 250 млн обыкновенных акций банка, размещаемых посредством закрытой подписки. Распоряжение, которым разрешается эта транзакция, президент РФ Владимир Путин подписал 5 декабря, оно опубликовано на официальном портале раскрытия правовых актов.

Докапитализация направлена на развитие бизнеса банка, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Это не первая докапитализация "Яндексом" своего дочернего банка, но до сих пор для размещения новых акций ему не требовалось президентское разрешение. Этот режим действует с октября текущего года, когда "Яндекс банк" попал в перечень российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение на такие операции. Главным образом в этом списке – "дочки" банков из недружественных стран, но есть и структуры российских компаний сектора IT и e-commerce, в чьих схемах владения задействованы зарубежные холдинговые компании (помимо "Яндекса", это VK и Ozon ).

Российские юрлица "Яндекса", включая "Яндекс.Маркет Лаб", принадлежат нидерландской Yandex N.V. Недавно группа заявила о желании провести реструктуризацию, после которой Yandex N.V. выйдет из числа акционеров российского бизнеса.