В Минфине не видели заявок о продаже "дочек" крупных иностранных банков

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Несколько иностранных игроков ведут переговоры о продаже дочерних банков в России, но заявок по крупным кредитным организациям нет, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я вижу только те заявки, которые администрация (президента РФ, разрешения которого необходимы для таких сделок - ИФ) присылает нам на рассмотрение. Присылает она нам все или не все, я не знаю. Есть пара заявок. Ничего особенного. Никаких "райффайзенов" там нет", - сказал Моисеев.

Замглавы Минфина участвует в работе подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям, которая рассматривает ходатайства о тех или иных сделках с участием нерезидентов из "недружественных" юрисдикций, запрещенных нынешним регулированием (ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов).

Президент Владимир Путин в конце октября утвердил список кредитных организаций, выйти из капитала которых "недружественные" нерезиденты могут только по специальному разрешению. Всего в списке 45 позиций, в него, в частности, попали "дочки" основных иностранных игроков российского банковского рынка, а также структуры лидеров IT и e-commerce секторов ("Яндекс", VK, Ozon ).

Разрешение на продажу одного банка из этого списка уже было получено: "АвтоВАЗ" купит компанию BARN B.V., через которую РН банком владеют Юникредитбанк (40%), французская Renault (30%) и японская Nissan (30%).

Сделка по продаже еще одной банковской "дочки" автоконцерна находится в стадии завершения, но президентского разрешения на эту сделку пока еще не было. Mercedes в конце октября официально объявил об уходе из России и намерении продать "Автодому" доли в своих местных дочерних компаниях, в том числе "Мерседес-Бенц Банк Рус".

Ряд иностранных банков, владеющих "дочками" в России, заявил о пересмотре перспектив своего российского бизнеса. Австрийский Raiffeisen Bank International в марте сообщил, что рассматривает возможность продажи, а также другие варианты действий в отношении Райффайзенбанка. Уйти с российского рынка, реализовав свои дочерние банки, также планируют итальянский UniCredit и итальянская Intesa Sanpaolo.

Кроме того, летом появилась информация о заключении соглашения британским HSBC на продажу 100% российского "Эйч-эс-би-си банка" Экспобанку. Однако российские регуляторы поспешили заявить, что никаких заявок по этому поводу к ним не поступало.